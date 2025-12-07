El Sevilla sigue sin enmendar el rumbo en La Liga. Los andaluces estuvieron cerca de cortar su mala racha en el torneo español, pero el Valencia les igualó el partido cerca del final pese a estar en ventaja durante prácticamente todo el complemento.

Sin Gabriel Suazo –quien continúa recuperándose de una lesión– y con poca acción de Alexis Sánchez, quien recibió un espaldarazo de su entrenador durante la semana, los sevillanos dejaron escapar un triunfo que les habría permitido escalar en la tabla de posiciones.

⚽ Alexis no pudo evitar la derrota del Sevilla

El Sevilla, que venía de ganar a mitad de semana por la Copa del Rey, quería olvidarse definitivamente de la dolorosa derrota en el derbi ante el Betis y volver a abrazarse en La Liga.

Y lo estaba consiguiendo durante grandes pasajes del partido, puesto que en el minuto 58 se pusieron en ventaja en el marcador gracias al gol en propia puerta de César Tarrega.

Alexis, que fue banca durante la mayor parte del compromiso, ingresó a los 85 en reemplazo de Lucien Agoumé. Sin embargo, no pudo marcar diferencias en el tiempo que estuvo en cancha.

Por si fuera poco, no pudo despejar un balón en la entrada del área previo a que Filip Ugrinic enviara el centro que conectó Hugo Duro para anotar el empate a los 90+3’, a solo dos minutos para que terminara el partido.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

Luego de este nuevo tropiezo en La Liga, Sevilla y Alexis Sánchez volverán a saltar a la cancha el próximo domingo 14 de diciembre a las 10 de la mañana de nuestro país cuando reciban al Real Oviedo en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán.

Los andaluces esperan conseguir un buen resultado en este encuentro, considerando el lugar que ocupa su rival en la tabla de posiciones: penúltimo con solo 10 puntos.

Además, en la fecha subsiguiente deberán visitar al Real Madrid en el Estadio Bernabéu, por lo que una victoria podría darles un envión anímico importante.

