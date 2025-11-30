Sevilla y Betis animarán una nueva versión del clásico de Sevilla en LaLiga, el que tendrá como condimento especial el hecho de que será un clásico de chilenos, también.

En los Blanquirrojos están Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, dos hombres que han sido importantes en la temporada. El Sevilla viene de una derrota dolorosa frente al Espanyol de Barcelona y quiere recuperarse frente a su clásico rival.

El Betis de Manuel Pellegrini vive un momento diferente. Los Béticos no pierden desde el 27 de octubre y tienen una racha invicta de seis partidos al hilo, la que pretenden extender frente al Sevilla.

Sevilla y Betis juegan en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 12:15 horas.

