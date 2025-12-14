El Sevilla FC salta al Ramón Sánchez-Pizjuán en una jornada cargada de tensión y urgencias. El equipo de Matías Almeyda necesita reencontrarse con el triunfo para escapar de la zona baja de LaLiga, y el duelo ante el Real Oviedo aparece como una oportunidad clave para cambiar el ánimo y el rumbo de la temporada.

En Chile, la atención estará puesta especialmente en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, dos nombres que concentran miradas cada vez que el Sevilla juega en casa. Más allá del contexto deportivo del club andaluz, el rendimiento y la participación de los futbolistas chilenos generan expectativa permanente entre los hinchas nacionales, que siguen de cerca cada detalle del encuentro. Con ambos equipos urgidos por puntos, el partido promete intensidad, nervio y momentos decisivos desde el primer minuto.

⏱️ Sevilla vs Real Oviedo, minuto a minuto