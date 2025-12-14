El Sevilla FC regresa a casa para medirse con el Real Oviedo, en un duelo crucial para recuperar el rumbo tras una racha negativa. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita sumar los tres puntos para escapar de la medianía de la tabla. Sigue el minuto a minuto y todo lo que sucede en el duelo en Mendizorroza.
El Sevilla FC salta al Ramón Sánchez-Pizjuán en una jornada cargada de tensión y urgencias. El equipo de Matías Almeyda necesita reencontrarse con el triunfo para escapar de la zona baja de LaLiga, y el duelo ante el Real Oviedo aparece como una oportunidad clave para cambiar el ánimo y el rumbo de la temporada.
En Chile, la atención estará puesta especialmente en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, dos nombres que concentran miradas cada vez que el Sevilla juega en casa. Más allá del contexto deportivo del club andaluz, el rendimiento y la participación de los futbolistas chilenos generan expectativa permanente entre los hinchas nacionales, que siguen de cerca cada detalle del encuentro. Con ambos equipos urgidos por puntos, el partido promete intensidad, nervio y momentos decisivos desde el primer minuto.
