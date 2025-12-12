Alexis Sánchez vuelve a escena en un duelo clave para el Sevilla, un partido que en el papel debería ser favorable… pero que llega en un escenario cambiante: múltiples bajas en defensa, urgencias ofensivas y un rival que lucha por no hundirse en el fondo. Aunque Real Oviedo es uno de los peores equipos de LaLiga, los de Matías Almeyda no pueden permitirse más tropiezos en un torneo donde cada punto pesa.

Para el público chileno, la noticia pasa por Alexis: será titular nuevamente, pero esta vez en un contexto más luminoso. El entrenamiento del viernes dejó señales positivas para Almeyda, con el regreso de cinco futbolistas claves —incluido Gabriel Suazo— que devuelven algo de equilibrio a un equipo agotado por lesiones y sanciones. Con ese escenario, el Niño Maravilla aparece como la figura ofensiva que debe marcar diferencia.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Real Oviedo EN VIVO en Chile?

El partido será televisado este domingo 14 de diciembre a través de:

Disney+ Premium (streaming oficial de LaLiga)

ESPN 2

Ambas señales contarán con transmisión completa desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, análisis previo y el seguimiento especial al rendimiento de Alexis Sánchez.

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Real Oviedo por LaLiga?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 14 de diciembre de 2025

⏰ 10:00 horas de Chile

🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Será un horario matinal ideal para la audiencia chilena.

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Real Oviedo EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del partido estará disponible en:

Disney+ Premium

ESPN App / ESPN Play

Ambas plataformas permiten seguir el encuentro desde cualquier dispositivo: smartphone, Smart TV, tablet o PC.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Real Oviedo?

Sí. Alexis Sánchez será titular ante el Real Oviedo.

Matías Almeyda enfrentará el partido con una lista de bajas histórica: más de seis futbolistas entre lesionados, suspendidos y enfermos. Azpilicueta, Peque Fernández, Isaac Romero y Alfon son algunas de las ausencias confirmadas.

En ese contexto, Alexis se transforma en pieza obligada, tanto por generación como por finalización. El chileno llega con un papel protagónico en ataque junto a Akor Adams.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Sevilla vs Real Oviedo?

Sí. El lateral chileno superó sus molestias y se reincorporó al grupo este viernes. Si bien Almeyda podría mantener a Oso por la buena fecha anterior, Suazo está disponible y podría volver al once o entrar desde el banco según la planificación física.

📊 Los números de Sevilla vs Real Oviedo antes del partido

Sevilla – LaLiga 2025/26

20 goles a favor (1.3 por partido)

24 goles en contra (1.6 por partido)

230 faltas cometidas

50 amarillas

0 expulsiones

6381 pases completados

Figura del equipo: Ruben Vargas (3 goles)

Líder en asistencias: Gabriel Suazo (24)

Portero clave: Vlachodimos (37 paradas)

Real Oviedo – LaLiga 2025/26

7 goles a favor (0.5 por partido)

22 goles en contra (1.5 por partido)

174 faltas cometidas

29 amarillas

6 expulsiones

5938 pases completados

Figura del equipo: Salomón Rondón (2 goles)

Portero clave: Escandell (79 paradas)

🔴 Alineación probable de Sevilla vs Real Oviedo

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín y Oso; Mendy, Agoumé y Sow; Alexis Sánchez y Akor Adams.

Real Oviedo (DT: Luis Carrión)

Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo y Alhassane; Colombatto, Dendoncker y Reina; Hassan, Chaira y Rondón.

📈 ¿Cómo llegan Sevilla y Real Oviedo al duelo?

🔵 Sevilla

Viene de un empate amargo ante Valencia.

Recupera a Suazo , Januzaj, Juanlu, Ramón Martínez y Kike Salas.

, Januzaj, Juanlu, Ramón Martínez y Kike Salas. Mantiene seis bajas: Nyland, Nianzou, Marcao, Azpilicueta, Rubén Vargas y la duda de Alfon.

Solo sumó 1 punto de los últimos 9.

Alexis será titular y pieza clave para romper a un rival defensivo.

🔵 Real Oviedo

Penúltimo en la tabla.

10 puntos en 15 partidos.

Solo 7 goles en la temporada.

Llega con bajas de Viñas y Cazorla.

Suma 3 puntos de los últimos 15.

📰 En resumen

Sevilla vs Oviedo se juega el domingo 14 de diciembre a las 10:00 .

. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2 .

y . Alexis Sánchez será titular , Suazo vuelve a la citación.

, Suazo vuelve a la citación. Sevilla llega con múltiples ausencias; Oviedo, con urgencias y poco gol.

