Marruecos fue la revelación del reciente Mundial sub 20 llevado a cabo en Chile y finalizaron su historia proclamándose campeones del certamen al ganarle con claridad la final a Argentina, encuentro jugado en un Estadio Nacional que les hizo sentir todo su apoyo a la escuadra africana.

Entre las figuras del elenco africano estuvo el defensor central Ismael Baouf, quien luego de levantar el título junto a sus compañeros de selección se dio el tiempo para hablar sobre fútbol chileno y eligió a un miembro de la Generación Dorada como uno de sus grandes referentes.

⚽ El crack chileno que se lleva los elogios de un campeón del mundo juvenil

En diálogo con AS Chile, Baouf agradeció en primera instancia el apoyo que hubo desde la hinchada chilena hacia Marruecos a lo largo del Mundial y sobre todo en la final ante la Albiceleste.

Luego, al ser consultado por si existía algún jugador chileno que lo cautivara o fuese su referente, el zaguero de 19 años señaló que: “No tengo, pero me gusta Alexis Sánchez, me gusta su estilo“.

Si bien Baouf no profundizó más allá en por qué tiene a Alexis como su jugador chileno preferido, se mete en la lista de otros tantos jugadores jóvenes de la actualidad que han reconocido tener a Maravilla como referente en el fútbol mundial, y no es extraño si posiblemente crecieron viéndolo en las grandes temporadas de AS7 con FC Barcelona y sobre todo Arsenal.