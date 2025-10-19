Una apasionante definición del Mundial sub 20 2025 se vivió este domingo en un repleto Estadio Nacional, escenario que presenció como Marruecos se proclamó como flamante campeón al hacerse gigante y propinarle un contundente 2-0 a una Argentina que nuevamente no pudo con una camiseta roja en una final en el coloso de Ñuñoa, esta vez la de la sorprendente escuadra marroquí.

El elenco marroquí se convierte en la segunda escuadra africana que se proclama campeón mundial de un certamen juvenil después que lo hiciera Ghana en 2009, dejando a la Albiceleste de Diego Placente con las mano vacías, que además sintieron el rigor de la hinchada chilena y marroquí durante todo el encuentro en el coloso de Ñuñoa.

⚽ Marruecos tocó la gloria con el primer título mundial de su historia y Argentina mordió la derrota

El triunfo de Marruecos se gestó en la primera media hora de partido gracias a un doblete del talentoso Yassir Zabiri, quien se matriculó con un doblete para derribar la resistencia de Argentina, que hasta esta final solo le habían convertido dos goles en el torneo, ambos en la fase de grupos.

Pero, esa imbatibilidad con la que llegaba la Albiceleste de Placente no fue impedimento para que Sabiri abriera el cerrojo, primero con un tiro libre perfecto a los 12′ de la primera etapa y luego repitiendo para su segundo personal en los 29′, definiendo un centro de gran manera tras asistencia de otro crack de esta escuadra de Marruecos como Othmane Maamma.

Si bien Argentina empujó en el segundo tiempo para intentar descontar y buscar algo más, no contaron con grandes ocasiones de peligro que incomodaran a la defensa del elenco africano ni tampoco al arquero Ibrahim Gomis. De ese modo, el encuentro avanzó hasta el pitazo final que desató la algarabía en el joven elenco de “Los Leones del Atlas”, como se le conoce popularmente a la selección de Marruecos.

La emoción marroquí al gritar campeones del mundo en Chile/ © Photosport

🏆 ¿Cuántos títulos juveniles tiene Marruecos?

El palmarés a nivel sub 20 de Marruecos no es muy amplio, pero ahora pueden sacar pecho de ser la segunda selección africana en proclamarse campeones del mundo en esta categoría.