“Buscamos justicia, no venganza”: La familia de Mylan exige respuestas tras su muerte fuera del Estadio Monumental

La familia de Mylan, el niño de 12 años que falleció tras ser atropellado por un carro lanza gases de Carabineros luego del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores el 10 de abril, presentó una querella por homicidio calificado contra quiénes resulten responsables, además de una denuncia por obstrucción a la investigación.

Según sus abogados, Florencia Pinto Troncoso y José Henríquez Muñiz, "el carro se dirigió de forma directa hacia un grupo de personas que no representaban ninguna amenaza. Mylan estaba corriendo para escapar de los gases lacrimógenos, no participaba de ninguna avalancha".

La tesis inicial sobre una avalancha fue descartada por completo. "Esa versión fue maliciosa. La causa de muerte fue el aplastamiento provocado por el impacto del carro policial, que pasó por encima de su cuerpo. Eso no es un accidente. Es un actuar doloso", aseguró Pinto Troncoso.

Fallas graves en el caso de Mylan y Martina: sin cámaras, sin ayuda y sin protocolos

Uno de los puntos más críticos de la querella es la ausencia de registros de cámaras corporales, que Carabineros está obligado a portar durante operativos. "No hay imágenes. No sabemos si no las usaron o si las ocultaron. Pero su omisión es gravísima y puede configurar obstrucción a la investigación", explicó la abogada.

A eso se suma la inacción de los funcionarios tras el atropello. "No prestaron auxilio. Quienes ayudaron fueron paramédicos del estadio. Eso es negligencia grave", detalló.

Exigen señales claras del Gobierno

El caso está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), lo que los abogados consideran un paso en la dirección correcta. Además, destacan la disposición del fiscal a cargo, Jorge Reyes, quien ha mostrado compromiso y sensibilidad con la causa.

Sin embargo, esperan una señal más contundente desde el Ejecutivo. "El Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, se comprometió a presentar una querella en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputas y Diputados. Esperamos que cumplan, incluso bajo la ley de Estadio Seguro, porque esto ocurrió en el contexto de un partido y es evidente que los protocolos fallaron por completo", sostuvo Pinto Troncoso.

"Mylan no representaba peligro para nadie"

La familia insiste en que no buscan revancha, sino justicia: "Mylan era un niño de 12 años, hincha de Colo Colo, que soñaba con ser futbolista. No representaba un peligro para nadie. Su vida fue arrebatada de forma brutal, y eso no puede quedar sin respuesta", indicó Florencia Pinto.

"Nosotros buscamos que se condenen los responsables que son Carabineros de Chile. Pero no es porque nosotros o la familia tenga una versión particular en contra de ellos. Esto no es por venganza.

Nadie odia a Carabineros, pero su actuar doloso e ir directo hacia los cuerpos, pasar por encima con el carro policial y provocar las lesiones que finalmente le provocan la muerte prácticamente de manera instantánea a Mylan y a Martina, es un hecho que debe ser repudiado por toda la ciudadanía, por todas las autoridades", concluyó la abogada.