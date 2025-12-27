El sábado 27 de diciembre a las 14:30 horas de Chile, Chelsea recibirá a Aston Villa en Stamford Bridge por la fecha 18 de la Premier League 2025-26.

Los Blues están en crisis. Con apenas 29 puntos, ocupan el cuarto lugar, pero a distantes siete unidades de Aston Villa. El equipo del técnico en funciones ha alternado resultados positivos con derrotas desmoralizantes. Cole Palmer (2 goles) intenta ser el faro ofensivo en una escuadra que carece de la consistencia necesaria para competir en la élite.

Aston Villa, en cambio, vive un sueño. Terceros en la tabla con 36 puntos, los Villanos han construido una máquina competitiva bajo el mando de Unai Emery. Su 4-2-3-1 ofensivo, basado en presión alta, transiciones rápidas y triangulaciones coordinadas, ha sido devastador. Aunque Ollie Watkins (3 goles) no tiene su mejor temporada, el equipo cobra vida desde el mediocampo con John McGinn y Youri Tielemans orquestando juego.

Chelsea debe encontrar soluciones defensivas urgentemente si pretende recuperarse. Una victoria devolvería la confianza, pero Aston Villa cuenta con los argumentos necesarios para seguir alimentando su sorprendente candidatura.

⏱️Chelsea vs Aston Villa, minuto a minuto