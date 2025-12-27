Quedan pocos días para que finalice el año 2025 y los clubes siguen trabajando día a día en el armado sus planteles para la próxima temporada, en U Católica por ejemplo ya se reforzaron con cuatro caras nuevas y han podido renovar contrato de sus pilares más importantes, aunque no todos los jugadores del elenco de la precordillera atraviesan por el mismo momento de tranquilidad.

En la UC todavía falta resolver situaciones contractuales como las de Clemente Montes, Eduard Bello o el zaguero Tomás Asta-Buruaga, este último quien se encuentra en un incierto escenario puesto que de pasar a estar prácticamente garantizada su continuidad en las últimas horas se dio a conocer que no estaría 100% contemplado en los planes del club para el 2026.

⚽ El giro que pone en alerta a Asta-Buruaga: ¿Deberá buscar club?

Incluso desde antes que terminara el campeonato se comenzó a especular con una posible salida de Asta-Buruaga de U Católica para el próximo año, primero trascendió que tenía sondeos desde Huracán de Argentina o de Huachipato en nuestro país, pero luego los reportes apuntaron que estaba encaminada su continuidad para pelear un puesto de titular en el Claro Arena, el cual ya se había adjudicado durante todo el segundo semestre de la última temporada debido a la lesión del joven Sebastián Arancibia.

Ahora, el panorama para el defensor central de 29 años va tomando un color más nebuloso, esto porque durante la jornada de este sábado en El Mercurio aseguraron que el jugador no continuaría en el equipo estudiantil, siendo una de las primeras bajas en el plantel de Daniel Garnero.

“Tomás Asta-Buruaga terminó contrato y pese a que fue importante para el técnico Daniel Garnero hoy es considerado prescindible”, describe el citado medio en su artículo, dejando en claro las nuevas intenciones que hay desde la UC con Asta-Buruaga.

Asta-Buruaga finalmente vería la puerta de salida del Claro Arena para 2026/ © Photosport

📊 Los números de Tomás Asta-Buruaga en la UC este 2025