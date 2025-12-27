Este sábado 27 de diciembre a las 09:30 horas de Chile, Nottingham Forest recibirá a Manchester City en el City Ground por la jornada 18 de la Premier League 2025-26, en un duelo que enfrentará a dos equipos en realidades completamente distintas.

Los Citizens llegan como escoltas del líder Arsenal con 37 puntos, habiendo recuperado el buen nivel después de un inicio irregular de temporada. El equipo de Pep Guardiola viene de golear 3-0 al West Ham en su última presentación y acumula siete victorias consecutivas.

Por su parte, Nottingham Forest atraviesa un momento complicado en la tabla. Con apenas 18 puntos, los dirigidos por Sean Dyche ocupan el puesto 17, peligrosamente cerca de la zona de descenso. El técnico británico llegó al banquillo en octubre con un contrato hasta 2027 y si bien logró algunas victorias importantes—como el 3-0 sobre Tottenham—, la derrota del pasado domingo 1-0 ante Fulham cortó una racha positiva.

En el historial reciente, el City ha dominado claramente estos enfrentamientos, incluyendo un 3-0 como visitante en diciembre de 2024. Sin embargo, el fútbol de Dyche se basa justamente en frustrar a rivales superiores mediante el orden, el sacrificio y la intensidad física.

⏱️Nottingham Forest vs Manchester City, minuto a minuto