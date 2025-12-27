Colo Colo sigue moviendo piezas para conformar el plantel de Fernando Ortiz que debe encarar el año 2026. Con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga como frentes a atacar, en Macul apuran los refuerzos para no sufrir contratiempos.

Así es como se espera la confirmación de un defensor extranjero, hay que sumar la nueva teleserie de fin de año. El traspaso de Daniel Popín Castro como el nuevo centrodelantero de Colo Colo, por ahora no hay acuerdo por el bajo valor que ofreció el Cacique para quedarse con el goleador Tomatero.

