Damián Pizarro vive días claves: el delantero está cerca de sellar su regreso a Colo Colo y mientras tanto se prepara con todo en Chile durante la Navidad, demostrando que quiere relanzar su carrera.

Los Albos necesitan un 9, ya que tras el fracaso en el rendimiento de Salomón Rodríguez buscan un jugador que compita por el puesto con el argentino Javier Correa, o bien, que se complemente con él.

🏋️ Damián Pizarro entrena en Chile mientras se define su vuelta a Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram, Damián Pizarro publicó una fotografía suya entrenando en un cerro a las 8:51 horas en pleno 25 de diciembre, con el afán de no perder ritmo en una temporada en la que no ha jugado mucho.

El jugador tiene vínculo con Le Havre de Francia, pero no está en los planes. De hecho, prácticamente no ha jugado y por eso se está gestionando su vuelta a Colo Colo, cedido de Udinese de Italia, elenco dueño de su pase.

❓ ¿Qué falta para concretar la vuelta de Damián Pizarro a Colo Colo?

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, dio a conocer a que aún no se enfocan en el centrodelantero, ya que buscan cerrar todos los refuerzos que necesitan en defensa en primer lugar antes de pensar en puestos ofensivos.

De todas maneras, la información que se ha informado en los últimos días es que ya hay acuerdo entre la dirigencia y el jugador, aunque solo falta el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz, quien se encuentra de vacaciones al igual que el plantel de Colo Colo.

Se espera que la situación sea solucionada en los primeros días de enero cuando el equipo vuelva a los entrenamientos.

📊 Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

Damián Pizarro se formó en Colo Colo e hizo su debut oficial en 2021 de la mano de Gustavo Quinteros, quedándose hasta 2024 en el equipo.

En ese período jugó 58 partidos (3.565 minutos), anotando 12 goles y entregando 8 asistencias, sobre todo entre 2023 y 2024, época en la que tuvo mayor cantidad de partidos oficiales disputados.