Sebastián Vegas cerró su capítulo en Colo Colo y abrió otro fuera de Chile. El defensor chileno terminó una temporada que no fue la esperada en el Cacique y rápidamente volvió a aparecer en el radar internacional del mercado de pases. Ahora, su nombre vuelve a estar en primera línea por un anuncio que llegó desde México y que confirma su siguiente desafío.

El zaguero había llegado a Macul como uno de los grandes refuerzos del año, pero su rendimiento y los resultados colectivos no acompañaron. Concluida la temporada, regresó a su club dueño del pase y, en paralelo, se activó una opción que terminó haciéndose oficial con una llamativa presentación.

⚽ Sebastián Vegas, Colo Colo y su nuevo equipo en México

Sebastián Vegas no seguirá en Colo Colo y continuará su carrera en la Liga MX. El defensor dejó Macul tras finalizar su préstamo y fue presentado oficialmente en su nuevo club en México, después de su salida del Popular.

La confirmación llegó a través de un video temático difundido por su nuevo equipo, donde el chileno aparece como refuerzo para la próxima temporada. El anuncio fue publicado por el club en sus redes sociales y rápidamente se viralizó. El registro fue compartido por Club León en X.

➰ 𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋 ➰



Un homenaje 💚 para toda la gente de las grandes Centrales de nuestro país cuyo esfuerzo, trabajo y sacrificio, alimentan a México. pic.twitter.com/4P0O9Apwqk — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

🧾 ¿Cómo fue la etapa de Sebastián Vegas en Colo Colo?

El paso de Vegas por Colo Colo dejó sensaciones encontradas. Jugó 35 partidos oficiales, superó los 2.600 minutos y convirtió tres goles como defensa, números que en un comienzo ilusionaron a la hinchada alba.

Sin embargo, los momentos más críticos pesaron: tarjetas acumuladas, expulsiones clave y una temporada del equipo sin títulos ni clasificación internacional marcaron su estadía. Dos rojas resultaron determinantes, una en la Supercopa ante Universidad de Chile y otra frente a Deportes Limache, comprometiendo duelos importantes del Cacique.

🟢 Lo que viene ahora para Sebastián Vegas en la Liga MX

Con su arribo oficial a su nuevo club mexicano, Vegas tendrá:

competencia internacional exigente

exigente pelea por titularidad inmediata

la opción de relanzar su nivel tras Colo Colo

continuidad en un mercado que ya conoce

Su desafío será dejar atrás una temporada compleja y consolidarse nuevamente en el extranjero.