Tras un 2025 marcado por los fracasos, Colo Colo comenzó una importante reestructuración en su plantel. La primera decisión de la directiva de Blanco y Negro fue confirmar la salida de cuatro jugadores, quienes se convirtieron en los primeros ‘cortados’ para la próxima temporada.

Los jugadores en cuestión son Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas. Este último debía volver a Monterrey, club dueño de su pase, puesto que se encontraba a préstamo.

Sin embargo, los ‘Rayados’ tomaron una radical medida con el defensor central, por lo que tampoco seguirá en el equipo con miras al 2026.

🤔 ¿Por qué Sebastián Vega no siguió en Colo Colo?

Sebastián Vegas arribó al Estadio Monumental como uno de los flamantes refuerzos del equipo de cara al centenario. Su trayectoria y su experiencia en tierras aztecas lo elevaban como una incorporación de gran nivel para la defensa de los albos.

Sin embargo, su nivel no cumplió con las expectativas. Su desempeño no solo estuvo por debajo de lo esperado, sino que también cometió algunos errores que le costaron caro al Cacique.

Uno de ellos es la recordada expulsión en la semifinal de la Supercopa, donde dejó al equipo con diez jugadores en el primer tiempo en un partido que terminó por 3-0 a favor de la Universidad de Chile.

Producto de esto, la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón optó por no hacer uso de la opción de compra, puesto que, además, era muy elevada.

😮 ‘Cortado’ en Colo Colo tiene nuevo equipo

Por ello, Vegas se convirtió en uno de los primeros cortados de Colo Colo y debió regresar a Monterrey, club dueño de su carta.

Sin embargo, los Rayados tampoco lo tenían considerado para la temporada que se avecina, por lo que volvieron a mandarlo a préstamo, aunque esta vez, en territorio mexicano.

Según reveló el periodista César Merlo, el defensor chileno será cedido al León por un año con opción de compra, misma modalidad con la que llegó a los albos a inicios de año.

El formado en Audax Italiano se someterá a los exámenes médicos para luego firmar contrato y así vestir su tercera camiseta en tierras aztecas tras defender a Atlético Morelia y también a Monterrey.

