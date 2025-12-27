Deportes Limache no se quedó mirando el mercado: se movió, golpeó y reforzó el área donde más miradas tiene encima. El equipo del Marga Marga continúa armando su plantel para la temporada 2026 y confirmó un nombre con muchos goles en el fútbol chileno. Todo esto, mientras el futuro de Daniel “Popín” Castro vuelve a quedar bajo la lupa.

El equipo tomatero ya había sido noticia por el interés de Colo Colo en su goleador estrella, con una oferta que no dejó precisamente felices a los Limachinos. Ahora, sumó un nuevo artillero y el tablero volvió a moverse.

🔴 Gonzalo Sosa a Limache: el nuevo delantero para la temporada 2026

Deportes Limache oficializó el fichaje del delantero argentino Gonzalo Sosa, de 36 años, quien defendió a Ñublense en la última temporada. El atacante fue anunciado como nuevo jugador tomatero para el Campeonato Nacional 2026.

Sosa llega después de marcar 16 goles y registrar tres asistencias entre torneo local, fase previa de Copa Libertadores y Copa Chile. Su experiencia y poder ofensivo lo convierten en una de las cartas fuertes del equipo.

Con su arribo, Limache ya suma cuatro refuerzos confirmados: Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Facundo Marín… y ahora Gonzalo Sosa.

⚽ Tres delanteros nuevos y una pregunta inevitable: ¿qué pasa con “Popín” Castro?

Con tres de esos refuerzos siendo delanteros, la lectura es inevitable: el plantel se está cargando de gol… y el mercado pregunta por Daniel “Popín” Castro.

El goleador tomatero ha sido seguido de cerca por Colo Colo, aunque la primera oferta alba habría sido bastante más baja de lo esperado por Limache, según se comentó en el ambiente futbolero.

Hoy el escenario es claro:

Limache suma tres nuevos atacantes

“Popín” mantiene pretendientes

el club no lo quiere regalar

lo el mercado está en pleno inicio

🛒 Mercado de pases: el plan de Limache para su segundo año en Primera

Limache no quiere ser protagonista sólo por rumores. El club trabaja en:

plantel largo para competir todo el año

experiencia en ataqu e

e variantes ofensivas

cubrirse ante una eventual salida

Así, mientras los goles llegan… el tema Castro y Colo Colo sigue abierto.