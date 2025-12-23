Deportes Limache decidió sorprender en el mercado de pases de la temporada y presentó a su primer refuerzo. Mientras varios clubes siguen evaluando nombres y presupuestos, el cuadro cervecero cerró a su primera incorporación que tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano.

Se trata de un refuerzo extranjero, que tuvo pasos por el Atlético Mineiro de Brasil y también en la selección paraguaya. Pasó por varios equipos de su país y actualmente llega desde la Serie B del país de la samba.

⚽ Deportes Limache apuesta fuerte con un refuerzo internacional

Se trata de Ramón Martínez, mediocampista paraguayo de 29 años que aterriza en la Región de Valparaíso con una mochila cargada de kilómetros y aprendizaje. Su perfil encaja en la idea de sumar oficio en una zona clave del campo, especialmente en torneos largos y físicamente demandantes.

Formado en el competitivo fútbol paraguayo, Martínez defendió camisetas históricas como Guaraní, Libertad y Olimpia, experiencias que lo moldearon como un volante de carácter, acostumbrado a jugar con la obligación de ganar. Ese recorrido le permitió, además, tener una aparición con la selección paraguaya durante 2019,.

Su carrera también tuvo un fuerte acento brasileño. Pasó por instituciones de distintos contextos y exigencias, destacando su etapa en Atlético Mineiro, uno de los grandes del continente, además de pasos por Coritiba y Grêmio Novorizontino, donde enfrentó campeonatos intensos y de alto ritmo.

🔍 El contexto reciente y el desafío de ser protagonista en Chile

Su último desafío fue en Paysandu SC, en el siempre complejo Brasileirão Serie B. Más allá del desenlace colectivo adverso, en Limache valoran la experiencia adquirida en un torneo de fricción constante, viajes largos y presión permanente, elementos que suelen marcar diferencias al llegar al fútbol chileno.

El desafío será adaptarse rápidamente al medio local y transformarse en un eje del mediocampo tomatero.