El domingo 28 de diciembre a las 10:30 horas de Chile, Crystal Palace recibirá a Tottenham en Selhurst Park por la fecha 18 de la Premier League 2025-26, en un duelo que enfrentará a dos equipos con trayectorias opuestas.

Palace ocupa el octavo lugar con 26 puntos tras una recuperación notable en las últimas semanas. Jean-Philippe Mateta (6 goles en liga) lidera un ataque que ha encontrado consistencia bajo la dirección de Oliver Glasner, quien implementa un 4-2-3-1 ofensivo con amplitud en las bandas y circulación rápida.

Tottenham, en cambio, está en crisis. Con apenas 22 puntos en posición 14, los Spurs sufren una caída libre que cuestiona el proyecto de Ange Postecoglou. A pesar de la calidad técnica evidente—Son Heung-min sigue con 8 goles—el equipo ha colapsado defensivamente: 28 goles encajados en 17 partidos, un número preocupante para un club de élite.

El 4-2-3-1 del australiano busca presión alta y transiciones rápidas, pero sin efectividad. Palace aprovechará esta vulnerabilidad visitante para asegurar tres puntos cruciales en su apuesta por Europa, mientras que Tottenham debe reaccionar antes de que la temporada se vuelva irrecuperable. Un triunfo local parece probable.

