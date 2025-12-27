Liverpool recibe a los Wolves en Anfield por la jornada 18 de la Premier League 2025-26.

Los Reds llegan con 29 puntos tras desvanecerse en las últimas jornadas, pero aún mantienen opciones reales en la lucha por el título. Arne Slot ha logrado estructurar un equipo competitivo con su 4-5-1 ofensivo.

Wolves, en cambio, vive una pesadilla. Con apenas 2 puntos en la tabla, los Wanderers son el peor equipo de la Premier y están peligrosamente cerca del descenso directo. Tras el cambio de entrenador—Gary O’Neil fue relevado—el equipo no encuentra ni brújula ni identidad táctica.

La defensa de los visitantes ha colapsado completamente: 37 goles recibidos en 17 partidos es un número que habla de falta de compacidad y liderazgo defensivo. Sin Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri y otras piezas claves de temporadas anteriores, Wolves carece de los recursos para competir en este nivel.

Liverpool debe aprovechar esta oportunidad para consolidar su posición ofensiva y ganar confianza antes de los compromisos decisivos del año nuevo. La predicción es inevitablemente clara: victoria de los locales con comodidad.

⏱️Liverpool vs Wolves, minuto a minuto