Colo Colo tiene la costumbre de mandar a algunos de sus canteranos a préstamo en cada mercado de pases y en la presente ventana no ha sido la excepción, ya que en las últimas horas un elenco de Primera División se quedó con los servicios de uno de los formados en la Casa Alba del Estadio Monumental.

Fue el recién ascendido Deportes Concepción quien en medio de su sorprendente mercado de pases anunció la incorporación de Javier Rojas, defensor formado en los albos y que se ilusiona con poder tener la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría del fútbol chileno este 2026.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐭𝐮 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐉𝐚𝐯𝐢! 🦁🏡



Javier Rojas es nuevo jugador de Deportes Concepción. Con solo 20 años, el defensor llega a préstamo desde Colo-Colo.



Con experiencia en microciclos de la Selección Chilena Sub-20 y citaciones en el primer… pic.twitter.com/boPvSo9tXA — Deportes Concepción (@elconce_cl) December 26, 2025

⚽ El joven refuerzo del Conce que anhela pelear un puesto de titular

Javier Rojas fue cedido desde Colo Colo a Deportes Concepción por esta temporada 2026 que se viene, en un mercado de los lilas que ya ha abrochado las incorporaciones de nombres como Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ethan Espinoza y el arquero brasileño César Dutra, además de otras renovaciones importantes como Nozomi Kimura y Ariel Cáceres.

Por ello, es que de cara a tener que encarar el próximo año en la división de honor del fútbol chileno Rojas se manifestó al respecto. “Se me dio esta grandísima oportunidad, la tomo con mucha responsabilidad. Vengo deseoso de poder mostrar todas las herramientas que he logrado construir en inferiores. Vengo con muchas ganas, deseoso de jugar y ya estar con el grupo para conocer a los compañeros”, comentó en la rueda de prensa donde el Conce presentó a sus refuerzos.

“Yo empecé mis inferiores jugando de puntero izquierdo, me gusta hacer toda la banda. Ahora llevo casi tres años jugando de lateral izquierdo, que también me acomoda mucho. Puedo hacer toda la banda, voy a estar disponible para lo que quiera el profe”, añadió el formado en el Cacique sobre lo que puede aportarle al León de Collao.

De esta manera, un canterano de Colo Colo llega con optimismo a defender la camiseta de Deportes Concepción para una temporada en la que los del sur intentarán competir en su regreso a Primera, amparados en el interesante mercado de pases que han realizado hasta el momento.