El sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas de Chile, Arsenal recibirá a Brighton en el Emirates Stadium por la fecha 18 de la Premier League 2025-26, en un duelo donde los Gunners deben mantener su liderato sin distracciones.

Con 39 puntos, Mikel Arteta es escolta del City en la tabla, tras una fortaleza defensiva extraordinaria: apenas 10 goles encajados en 17 partidos. William Saliba, Gabriel Magalhães y Ben White han erigido una muralla que roza la perfección. Ofensivamente, Bukayo Saka (4 goles) lidera un ataque que ha sido consistente, aunque no explosivo.

Brighton, en cambio, llega con apenas 24 puntos desde la novena posición. La revolución táctica de Roberto De Zerbi ha mostrado sus debilidades sin sus figuras clave. El equipo costera tiene capacidad técnica considerable, pero carece de efectividad para competir con élites.

Los Gunners llegan un punto por debajo del Manchester City y cada tropiezo amplifica la presión. Brighton intentará imponerle ritmo alterno y explorar espacios en transiciones rápidas, pero la solidez de los londinenses y su experiencia en estas situaciones los hacen favoritos claros.

