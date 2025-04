“Que se vayan de Colo Colo”: Arturo Vidal le da con todo al bloque Vial de Blanco Y Negro

Fiel a su estilo siempre directo y sin guardarse lo que piensa, Arturo Vidal, se refirió, este miércoles 30 de abril, a la pugna de poderes que se vive en Blanco y Negro, la Sociedad Anónima que controla Colo Colo, y que tiene dos bandos en disputa como son el del timonel Aníbal Mosa y el del grupo Larraín Vial.

Para el bicampeón de América, Mosa es el indicado para estar al frente de la institución: “siempre se la juega por el equipo, siempre supe que él se la juega por los jugadores, entonces es un presidente que ama Colo Colo y que quiere darle lo mejor”. Y agregó que hizo lo posible para que se diera su regreso: “yo con Aníbal tengo muy buena onda. Es una persona que aparte de ser el presidente, es una persona de corazón, de piel, desde antes que llegara él siempre estuvo cerca de mí para poder llegar a Colo Colo”.

Arturo Vidal recomienda que el bloque Vial se vaya de Colo Colo

Fue precisamente el bando opositor a Aníbal Mosa el que puso condiciones para que el King volviera al elenco Popular, y cuando ya veía que podían perder la conducción de Blanco y Negro, propusieron un estadio que hoy consideran, curiosamente, carente de apoyo para llevarlo a cabo, entre otras disputas que han tenido y a las que hizo alusión Vidal: “me encontré con la otra parte, que se dice bloque Vial, que seguramente no sé por qué se metieron a Colo Colo, no sé si le gusta el fútbol. Lo único que sé que solo dañan a Colo-Colo. Podrán tener pelea entre ellos, cosas así, pero si no quieren estar, espero que se puedan ir lo antes posible. Colo-Colo no se puede manchar”.

Para el bicampeón de América resulta inentendible la constante oposición que realiza el bloque Vial: “si hay gente acá que quiere ayudar, quiere hacerlo crecer, quiere estar metido entre los mejores equipos de Sudamérica, tenemos que estar todos unidos y el que no está tirando para el mismo lado se tiene que ir de Colo Colo. Ojalá ellos se vayan y que lo que se proponga acá como el presidente lo dijo se pueda hacer, ojalá un lindo estadio, que puedan venir 60 mil personas a vernos jugar. Creo que eso es lo que quiere todo Colo Colo, que estemos todos en paz y que lo único es que vivamos el fútbol, pero cuando se mancha sí, cuando hay peleas de dos bloques se ve muy feo. Se ve muy feo acá y se ve muy feo afuera también" .

No a las peleas internas

Para Arturo Vidal es preocupante que los problemas del Cacique partan desde la misma institución: “No puede ser que Colo Colo, que es tan grande, tenga esos problemas que cuando se vaya a elegir un presidente salgan tonteras de dentro, porque esto es dentro, del corazón, no puede ser. Y todo eso daña a todos los que estamos trabajando acá. Aparte somos todos hinchas de Colo Colo, no lo podemos ver desangrar de adentro. Si nos quieren manchar de afuera, bueno, nos podemos defender, pero así no se puede seguir”.

Vidal apoya con todo a Mosa

Finalmente, el volante dio su total respaldo al actual mandamás de Blanco y Negro: “Ojalá Aníbal siga muchos años más, y pueda cumplir con el estadio, pueda cumplir con la seguridad que se necesita, que Colo Colo siga creciendo y poder ganar otra Libertadores. Eso es lo que quiere la gente, disfrutar a Colo Colo, disfrutar verlo ganar, disfrutar siendo uno de los mejores equipos de Sudamérica. Es el sueño de todos los colocolinos que amamos a este equipo”, remató el histórico jugador del fútbol chileno.