Charles Aránguiz aclaró si fue él quien no le contestó el teléfono a Ricardo Gareca

Charles Aránguiz tocó un tema muy polémico de la Selección Chilena, ya que aclaró si fue él quien no le contestó el teléfono a Ricardo Gareca en la última convocatoria del entrenador.

Aránguiz fue apuntado por Gareca en el inicio de su proceso, asegurando que no pudo comunicarse con él, aunque en una de sus últimas conferencias, cuando señaló que un jugador no le respondió el llamado, no se refirió a niungún jugador en particular, aunque trascendió en los medios que pudo ser el Príncipe.

Aránguiz y su aclaración sobre su comunicación con Ricardo Gareca

En diálogo con TNT Sports tras la victoria por 2-1 de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el clásico universitario, el bicampeón de América con La Roja fue consultado directamente si no le respondió la llamada al Tigre.

Ante esto, el jugador respondió: "¿Cuándo él habló de eso fue de ahora o hace 6 meses atrás? Yo no hablé con él, hablé con su círculo, pero fue hace 6 meses, 9 o 10 partido atrás. Si alguien no contestó en este momento que no me metan a mí en esto, porque yo no he tenido más comunicación con él".

Charles Aránguiz y el triunfo de la U en el clásico universitario

Aránguiz valoró el primer tanto de su regreso a la U: "Estoy feliz por mi primer gol y porque ganamos, que es lo más importante. Hicimos nuestro trabajo y ahora tenemos que descansar, para luego hacer una autocrítica como la hacemos después de cada partido y enfrentar los dos partidos que nos quedan (Campeonato Nacional), y también la final (Copa Chile), de la mejor manera".

También confespo las dificultades que sortearon: "No sé si nos costó. Católica hizo un buen trabajo en el primer tiempo, nos presionó bastante bien y nos cortó las líneas de pase. En el segundo tiempo ajustamos y recuperamos el balón, avanzando más en el campo y marcando en el momento justo".