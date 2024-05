Código promocional Betano: BETACL | 2024

Los apostadores de Chile pueden empezar con la ventaja del código promocional Betano BETACL para disfrutar de los llamativos bonos de bienvenida que ofrece este operador.

Bonos Betano Detalles Código promocional Betano Bienvenida deportes 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP BETACL Bienvenida casino Hasta 200.000 CLP para juegos de casino BETACL Rueda de la fortuna Gira la rueda y recibe giros gratis, fichas doradas y apuestas gratis BETACL

¿Qué es el Código Promocional Betano?

El código promocional Betano es una clave que sirve para desbloquear bonos y beneficios adicionales para los apostadores que se registran por primera vez en la plataforma de esta popular casa de apuestas online.

Resulta especialmente útil para dar los primeros pasos en Betano con algo de saldo adicional, freebets o hasta giros gratis para los juegos del casino. Y es que sí, las promociones del operador también abarcan a sus servicios como casino online.

Al iniciar con saldo extra, los apostadores tienen la oportunidad de probar mejor los servicios de Betano. En otras palabras, pueden explorar sus apuestas deportivas y juegos de casino sin arriesgar únicamente su dinero.

Detalles y Beneficios del Código Promocional Betano

Gracias al código promocional Betano se abren las puertas no a uno, sino a múltiples beneficios. Especialmente, a tres diferentes bonos de bienvenida, de los cuales los nuevos usuarios podrán seleccionar uno. Los resumimos a continuación:

Tipos de Bonos Disponibles

Bono por primer depósito en Casino: Recibes un 100% del valor de tu primera recarga hasta un máximo de $200.000 CLP para jugar en el casino.

Recibes un 100% del valor de tu primera recarga hasta un máximo de $200.000 CLP para jugar en el casino. Bono por primer depósito - Apuestas Deportivas: Obtienes un 100% del monto de tu primer depósito hasta un tope de $200.000 CLP para hacer apuestas deportivas.

Obtienes un 100% del monto de tu primer depósito hasta un tope de $200.000 CLP para hacer apuestas deportivas. Bono por primer depósito Multiproducto: Consiste en un 100% de tu primera recarga hasta $100.000 CLP que puedes gastar tanto en los juegos del casino como en las apuestas deportivas.

Cómo Canjear y Utilizar el Código: Registro Betano

Para poder conseguir los beneficios del código Betano es necesario registrarse en el operador e ingresar el código en la casilla correspondiente. Estos son los pasos a seguir para realizarlo:

Ingresa en la web de Betano desde nuestros enlaces seguros. Haz clic en el botón REGISTRO, que se encuentra en la parte superior derecha. Ingresa en el formulario de registro tu Email, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Género. Luego, clica en SIGUIENTE. Ingresa tu dirección completa y número de teléfono móvil. Vuelve a hacer clic en SIGUIENTE. Introduce el código promocional Betano "BETACL" en la casilla correspondiente de la tercera parte del formulario. Establece tu usuario y contraseña y presiona SIGUIENTE. Ingresa, por último, tu número de RUT y confirmar los T&C marcando la casilla correspondiente. Haz clic en el botón REGISTRO y disfruta de los beneficios del código de promoción.

Comparativa del Código Promocional Betano con Otros Sitios

En el mercado Chileno, el código promocional Betano no es el único actualmente vigente. Hay cupones de otros operadores que también pueden ser canjeados para obtener sus bonificaciones especiales. Buenos ejemplos son los códigos de NoviBet, RojaBet y SportingBet. Procederemos a compararlos rápidamente a continuación:

Operador Código promocional Bono deportes Bono de casino Betano BETACL 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP Novibet BETMAX 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP + 50 Giros Gratis Rojabet Conseguir bono Hasta $1.000.000 CLP + 150 Giros Gratis por los 3 primeros depósitos Hasta $1.000.000 CLP + 150 Giros Gratis por los 3 primeros depósitos Sportingbet Conseguir bono Seguro de hasta $30.000 CLP para la primera apuesta (si se pierde) No ofrece

Cada una de estas alternativas tiene sus ventajas y desventajas respecto a las demás. De hecho, hay otros candidatos a tener en cuenta, como es el caso del código bonus Bet365. En esta comparación hay variables que no se ven, como el hecho de que el rollover del bono depósito de Betano es de apenas x5, haciéndolo muy fácil de liberar.

Otros bonos de Betano Chile

Para aquellos que ya tienen una cuenta en Betano también hay promociones. Este operador cuenta con un programa promocional para usuarios que ya han utilizado el bono de bienvenida, pero que desean aprovechar más ofertas.

Si algo destaca a Betano es su variedad de promociones y la frecuencia con que las mismas se renuevan para deleite permanente de sus clientes más fieles. A continuación, te presentamos algunas de las propuestas actuales de la plataforma:

Viaja a la Copa América con Betano

Betano es Sponsor oficial global de La Copa América 2024 y por ello tiene, además de las promociones para acumular puntos y ganar viajes para presenciar el evento, estará disponible la cobertura para apostar en todos los partidos de este torneo. Puedes seguir en vivo la transmisión de los encuentros más destacados y apostar en todos ellos.

Giros gratis con Playtech

Inscribiéndote en la promoción, y jugando al menos 40.000 CLP de lunes a martes en tragamonedas seleccionadas de este proveedor, ganas automáticamente 20 giros gratis.

Cashback del 10% en el casino en vivo

Jugando al menos 40.000 CLP de lunes a domingo en las mesas de casino en vivo, si incurres en pérdidas, recibirás un reembolso del 10% del monto en fichas doradas.

¿A qué deportes apostar con el código Betano?

Ingresando en la plataforma, encontrarás en la sección de deportes una selección de "competencias favoritas". Desde allí, puedes ingresar a los principales torneos de los deportes más populares que se están desarrollando a nivel mundial, como la Copa América en este momento.

Sin embargo, si te desplazas hacia abajo encontrarás el listado completo de deportes que Betano ofrece. Te sorprenderás al explorar las más de 30 disciplinas en las que puedes apostar, tales como fútbol, deportes de invierno, ciclismo, ajedrez, boxeo, dardos, automovilismo y muchos más.

Fórmula 1

Los apasionados por la velocidad, que disfrutan de la adrenalina de las carreras a más de 300 km/h, también pueden aprovechar el código Betano ingresando en la sección de Fórmula 1, dentro de la categoría de deportes.

Puedes hacer tu pronóstico seleccionando al que crees que será el ganador del próximo Gran Premio o del campeonato, ingresando en la sección de mercados principales. Otra opción es apostar por el equipo ganador y diferentes combinaciones posibles en la solapa de apuestas especiales.

E-Sports

En esta misma sección, vale la pena explorar la oferta que Betano tiene para apostar en torneos de videojuegos de los más populares, como Call of Duty, Rainbouw Six, Arena of Valor, StarCraft II, King of Glory, Valorant, DOTA2 y League of Legends.

Apuesta con la Betano App

El código Betano también está disponible para ser usado en la Betano App, al igual que en la versión web, este se ingresa al momento de realizar el registro. En Chile, esta aplicación está disponible para dispositivos Android desde la Play Store o en formato mobile desde la web, para otros dispositivos.

Para conseguir la app y el bono Betano, solo debes:

Ingresar a la web de Betano Chile. Haz clic en el ícono de Android que aparece en la parte inferior de la pantalla. Acepta los permisos de uso de tu teléfono. Una vez finalizada la descarga, ingresa a la app. Realiza el registro con el código promocional Betano.

Con la app podrás seguir tus apuestas de una manera más interactiva, si necesidad de estar conectado a tu ordenador. Algunas de las funcionalidades destacadas de la app Betano son:

Creador de apuestas

Misiones Betano

Apuestas en Vivo

Cash out

Cuotas mejoradas

Además, podrás ingresar a los juegos de casino y al bono de casino Betano de una forma rápida y fácil.

¿Tienes un problema con tu Código Betano? Atención al cliente de Betano

El sitio web de Betano ofrece una sección para ayudar a sus usuarios con dudas frecuentes, en el sitio aparece como "centro de ayuda Betano". En esta sección puedes encontrar respuestas a cuestiones relativas a: transacciones, verificación de cuenta, perfil de Betano, apuestas, casino, promociones y ofertas y otros. Además, tienen una sección de tutoriales en video.

Si aún tienes dudas puedes contactarte con un asistente de betano a través de:

Chat box: se encuentra en la sección de Centro de Ayuda del sitio.

Call center: +56 232411944

Email: ayuda_cl@betano.com

Redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (@Betano_CL)

Consejos para Aprovechar el Código Promocional

Aprovechamos la ocasión para regalarte una serie de consejos que te ayudarán a sacar el mayor provecho posible del código promocional Betano. Toma nota:

Canjea el cupón desde la Betano App : La aplicación de Betano, así como su versión web para Android y iOS, también te permiten canjear el cupón en el registro.

: La aplicación de Betano, así como su versión web para Android y iOS, también te permiten canjear el cupón en el registro. Verifica tu cuenta antes de depositar: Los operadores de azar online legales como Betano necesitan verificar la identidad de sus clientes. Hasta que no lo hagas, no podrás solicitar retiros. Es mejor hacer esto antes de depositar saldo.

Lee bien los T & C de los bonos: Los bonos del código promocional están sujetos a términos y condiciones específicos. Leerlos con detenimiento garantizará que evites malos entendidos o que pierdas sus beneficios.

Ten presente que los códigos promocionales de este tipo solo pueden canjearse una vez. De allí la importancia de usarlos correctamente, pues no tendrás otras oportunidades para aprovecharlos.

Preguntas Frecuentes sobre el Código Promocional Betano

¿Dónde usar el código de promoción de Betano?

En la tercera parte del formulario de registro, en la casilla que dice “¿Tienes un código promocional?-Opcional”.

¿Cuál es el bono del cupón promocional de Betano?

El bono del código promocional Betano consiste en un 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP, pudiendo elegir entre deportes o casino. La tercera opción entrega un 100% hasta $100.000 CLP válido para casino y deportes al mismo tiempo.

¿Qué hacer si olvido canjear el código?

Puedes contactar con el equipo de soporte mediante la dirección de correo electrónico ayuda_cl@betano.com o a través de su sistema interno de chat online, disponible en la web y la App.

¿Cómo es el código promocional de Betano que funciona?

El código de promoción que ahora está vigente en Betano es BETACL.

Juego Responsable y Seguridad en Betano

Al tratarse de un operador legal, Betano se toma muy en serio la promoción del juego responsable entre sus clientes. De hecho, ofrece distintas herramientas que los usuarios pueden configurar para mantener hábitos de juego saludables. Entre las más relevantes se destacan:

Establecimiento de límites financieros a la cuenta.

Desactivar la función de cancelación de retiros.

Cierre de la cuenta.

Verificación de la cuenta para prevenir el juego en menores de edad.

Acceder a estas y otras herramientas es sencillo. La mayoría están ubicadas en la siguiente ruta: Cuenta > Perfil > Protección al Jugador. Recuerda que debes iniciar sesión para poder utilizarlas.

Tu Mejor Elección para Apostar en Chile

Es un hecho que el codigo promocional Betano se presenta como uno de los más beneficiosos del mercado chileno de apuestas online. Como nuevos clientes de un operador, siempre es conveniente poder probar sus juegos de casino y mercados deportivos comprometiendo la menor cantidad de dinero posible.

Esto es precisamente lo que podemos hacer gracias a los bonos activados con el cupón vigente de Betano. Es cierto que debemos hacer un depósito real para obtenerlos, pero ese saldo adicional entregado es útil para poner a prueba los servicios del operador. Sin mencionar que los requisitos de apuesta para liberar estos bonos son realmente competitivos.

Otros Códigos promocionales disponibles:

– Publicidad / Contenido Comercial

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable.

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.