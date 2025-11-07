Uno de los pilares de la mágica campaña de Coquimbo Unido este 2025 fue Diego Sánchez, el experimentado golero que logró defender con creces la valla del elenco aurinegro en el arduo camino hasta conquistar la corona del Campeonato Nacional, un hito que el propio golero ha sabido disfrutar tanto dentro como fuera de la cancha.

Tras alcanzar la gloria con el conjunto Pirata, el ya mítico Mono Sánchez se propone nuevos desafíos tanto en lo deportivo como también lejos de lo futbolístico, y así lo confesó en las últimas horas con una sorpresiva candidatura a la que pretende postularse en el corto plazo.

😯 El desafío que saca a Mono Sánchez de su futuro en el fútbol

Si bien Sánchez tiene que definir si su futuro seguirá ligado a Coquimbo para los desafíos del 2026, en paralelo el experimentado guardameta sorprendió al revelar que tiene en mente postular a un tradicional concurso chileno.

Recientemente, en diálogo con AS Chile el Mono Sánchez aseguró que pretende candidatearse para ser Rey Guachaca. “No es que yo me quiera postular solo”, aseguró al citado medio. “Fue (Cristián) Zavala, quien apenas me conoció, vio cómo soy, bien chileno para mis cosas, y me dijo ‘Mono, si salimos campeones, ¿por qué no te tiras para Rey Guachaca?’ Yo le dije ‘démosle, yo feliz, sé que voy a ganar esa huea…“, detalló.

“Me gustaría mucho, me siento muy representativo del chileno: bueno para los asados, para juntarse con los amigos, para compartir”, añadió Sánchez sobre este nuevo reto que se propone fuera de las canchas.

El Mono no solo se ocupa de su futuro deportivo en Coquimbo/ © Photosport

⚽ ¿Y qué pasa con el futuro de Sánchez en Coquimbo Unido?

Por otro lado, Sánchez volvió a referirse a su continuidad en Coquimbo Unido, donde deberán afrontar múltiples y exigentes retos en 2026, entre ellos la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Estamos viviendo el momento, disfrutando. Se vienen cosas buenas con Coquimbo, bonitas, así que estoy feliz. Coquimbo es la primera opción, pero si hay otros planes, se respeta y vamos para adelante con otro equipo, ¿qué vamos a hacer”, manifestó al respecto.