Fernando Zampedri volvió a quedar en el centro de la conversación, esta vez lejos de la cancha. El delantero de Universidad Católica, uno de los jugadores más influyentes del fútbol chileno en los últimos años, había sido convocado por el Servel para cumplir la función de vocal de mesa en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre.

La noticia sorprendió a hinchas cruzados y fanáticos del fútbol en general, pero la historia dio un giro rápido. Aunque estaba citado en Las Condes para integrar la constitución de mesa, Zampedri finalmente no podrá asistir. La razón —simple, concreta y completamente válida según la normativa— lo obligó a excusarse dentro de los plazos legales para evitar una multa. Y aquí te explicamos el motivo.

⚖️ ¿Por qué Fernando Zampedri no podrá ser vocal de mesa?

El goleador cruzado tenía un viaje personal programado con mucha anticipación hacia Argentina. Ese desplazamiento coincide exactamente con las fechas en que debía presentarse tanto a la constitución de mesa (15 de noviembre) como a la jornada de votación (16 de noviembre), por lo que no podrá cumplir con el rol asignado por el Servel.

Desde su entorno le confirmaron a El Deportivo que el viaje estaba planificado antes de recibir la notificación oficial, lo que constituye causal válida de excusa ante la Junta Electoral.

🗳️ ¿Dónde debía presentarse Zampedri como vocal y en qué horarios?

Según el detalle publicado por el Servel, Zampedri había sido asignado al Liceo Bicentenario Santa María, en la comuna de Las Condes, lugar donde está inscrito para votar.

La citación incluía:

Sábado 15 de noviembre – 15:00 horas: constitución de mesa

constitución de mesa Domingo 16 de noviembre – 07:30 horas: presentación obligatoria para la jornada electoral

La ausencia injustificada podía implicar multas de 2 a 8 UTM, pero una excusa presentada dentro de los tres días posteriores a la notificación evita cualquier sanción.

✈️ ¿El viaje afecta los entrenamientos y el calendario de Universidad Católica?

No de manera significativa. Zampedri alcanzará a participar del entrenamiento de la UC durante la mañana del sábado 15, antes de emprender rumbo a su país natal por la tarde. El regreso está planificado para que el delantero se reintegre sin inconvenientes a las prácticas del lunes, pensando en el duelo del 22 de noviembre ante Palestino en el Claro Arena.

El viaje es rápido, está completamente autorizado por el club y no altera la planificación del equipo dirigido por Daniel Garnero.

🇨🇱 ¿Zampedri puede votar en Chile y por qué tiene nacionalidad chilena?

Sí. El atacante fue nacionalizado chileno en febrero del año pasado, cerrando un trámite que tardó varios meses.

El proceso concluyó con:

La carta de ciudadanía firmada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá

La resolución del Servicio Nacional de Migraciones confirmando su naturalización

Gracias a esto, quedó habilitado para ejercer su derecho a voto y también para ser convocado a la Selección chilena.

