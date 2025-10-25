Fernando Zampedri fue elegido como Vocal de Mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, siendo hasta ahora el único futbolista que se conoce que cumplirá esta función en esta pasada.

No obstante, el capitán de U Católica entra en una lista de nombres que ya han sido designados para esta tarea, a la que todos los chilenos somos siempre candidatos, y a la que Zampedri empezó a serlo en el momento de su nacionalización.

⚽ Los futbolistas que han sido Vocal de Mesa en Chile

El caso más recordado es el caso de Esteban Paredes: el ídolo de Colo Colo debió cumplir con este deber para la Segunda Vuelta Presidencial en 2017, en un colegio de Maipú. Lo curioso es que durante toda la jornada hubo siempre más fila para sacarse fotos con Paredes que para votar, ya que en ese tiempo el sufragio era voluntario, mientras que el entonces capitán de Colo Colo estaba en el peak de su carrera.

En 2020, el Tanque repitió para el Plebiscito Constituyente, pero en esta ocasión no hubo tanta aglomeración, dado que había protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19.

Otro jugador que fue Vocal de Mesa, pero en 2024, fue Ignacio Tapia: el defensa de U de Chile fue parte del proceso en las Elecciones Municipales.

En 2021, hubo 4 futbolistas elegidos, pero ninguno pudo cumplir por estar viviendo en el extranjero: se trata de Gary Medel, Marcelo Díaz, Juan Delgado y Yanara Aedo, quienes debieron excusarse para no ser multados.

Un caso de otra persona ligada al deporte que fue Vocal de Mesa es el actual candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls en 2009, cuando trabajaba activamente como presidente de la ANFP.

🗳️ Los detalles de la designación de Fernando Zampedri como Vocal de Mesa

Fernando Zampedri será Vocal de Mesa en el Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes L2.

Zampedri y todos los vocales de mesa fueron citados el sábado 15 de noviembre a las 15:00 horas en su local de votación para la constitución de mesas, mientras que el domingo 16 de noviembre su tarea comienza a las 07:30 horas.