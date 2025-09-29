Lo que debía ser una tarde de celebración en el Claro Arena se transformó en minutos de terror y angustia. El partido de despedida de los capitanes cruzados quedó marcado por la valentía de un hombre que no dudó en actuar cuando más se necesitaba.

Patricio Toledo se desplomó repentinamente en la cancha cuando apenas habían transcurrido unos minutos del homenaje. La imagen del histórico arquero de U Católica tendido en el césped dejó en completo silencio a las 20 mil personas que colmaban las tribunas del reducto de San Carlos de Apoquindo.

🚨 El momento heroico que salvó una vida

Mientras la mayoría quedaba paralizada por la impresión, Gerardo Reinoso corrió sin dudar hacia su excompañero. “Fui el primero que corrí, me salió al verlo así darle respiración boca a boca”, relató la Vieja con la voz entrecortada por la emoción en conversación con Radio ADN.

La escena era desgarradora: Toledo no reaccionaba. Reinoso, que había tomado un curso de reanimación, puso en práctica todos sus conocimientos mientras Cristián Álvarez le aplicaba masajes cardíacos. “Cuando llegué no respiraba, nada”, confesó el histórico volante cruzado.

Fueron minutos que parecían eternos. Los gritos desesperados resonaban en el Claro Arena mientras los dos ídolos luchaban contra el tiempo. Hasta que finalmente ocurrió el milagro: Toledo volvió a respirar.

Toledo siendo auxiliado por sus excompañeros / ©Photosport.

⚽ Del terror a la esperanza en el templo cruzado

El diagnóstico médico confirmó los peores temores: infarto agudo al miocardio con paro cardiorrespiratorio. Una “muerte súbita recuperada” que pudo haber terminado en tragedia de no ser por la rápida reacción de sus excompañeros.

Los médicos de la Clínica Universidad de Los Andes no dudaron en reconocer la labor de Reinoso y Álvarez. “El doctor nos dijo que el trabajo de todos fue importante para mantenerlo con vida”, reveló la Vieja con orgullo.

Toledo fue sometido exitosamente a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria que provocó el infarto. Aunque permanece en la UCI en condición grave, su estabilización representa un triunfo de la hermandad cruzada.