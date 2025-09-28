Se conoció el parte médico de Pato Toledo tras su desvanecimiento en el Claro Arena: El histórico exportero sufrió un infarto, pero la GRAN NOTICIA es que fue reanimado con éxito en un centro asistencial cercano.

Así lo informó U Católica en un comunicado: “Informamos que el histórico Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio. Fue reanimado exitosamente y al momento se encuentra estable y consciente”.

⚽ Continúa la despedida de capitanes de U Católica

El mismo comunicado de U Católica señala que: “Los jugadores decidieron continuar con el “Adiós Capitanes” en homenaje a Patricio Toledo”.

Por lo tanto se juega un partido de dos tiempos de 30 minutos, en honor a Toledo, y como despedida de los capitanes José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristian Álvarez.

🙏🏻 El público apoya incondicionalmente a Pato Toledo

Apenas ocurrió el desvanecimiento hubo un respeto tremendo de todo el público que asistió al Claro Arena: silencio total mientras se realizaban las maniobras de reanimación y aplauso cerrado cuando la ambulancia abandonó el estadio para ir a un centro asistencial.

Cuando se conocieron las noticias de su reanimación exitosa, el estadio se vino abajo de alegría.

Además, hay que reconocer un comportamiento ejemplar ante la incertidumbre de la realización de la despedida de capitanes. Cada persona se mantuvo en su asiento y espero paciente las novedades.

Finalmente, hay que lamentar que un fanático también tuvo un problema de salud en las tribunas tras lo ocurrido con Pato Toledo. La persona fue atendida oportunamente y esperamos una pronta recuperación.

🔗 Para saber más de la evolución de PatoToledo sigue conectado a Al Aire Libre.