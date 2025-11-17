La candidatura presidencial de Jeannette Jara ya definió una línea clara en el ámbito deportivo. Con cuatro ejes centrales y asesoría de expertos del área, la representante de Unidad por Chile busca que el deporte no solo sea una herramienta de salud, sino también de inclusión, seguridad y desarrollo profesional.

Este domingo 16 de noviembre, tras confirmar su paso a segunda vuelta, el programa de Jara toma relevancia. Su propuesta apunta a consolidar una política deportiva sólida en barrios, centros laborales y federaciones. Su equipo asegura que la idea es no dejar fuera a nadie y proyectar un país que, tras los Panamericanos, quiere seguir en movimiento.

📊 Resultados preliminares Elección Presidencial. 86,91% de mesas escrutadas.



🔹J. Jara: 26,73%

🔹J. Antonio Kast: 24,09%

🔹F. Parisi: 19,47%

🔹J. Kaiser: 13,92%

🔹E. Matthei: 13,94%

🔹H. Mayne-Nicholls: 1,27%

🔹M. Enríquez-Ominami: 1,18%

🔹E. Artes: 0,66% pic.twitter.com/Kik5t9T08D — Servicio Electoral (@ServelChile) November 17, 2025

🏟️ Infraestructura, clubes de barrio y alto rendimiento: los pilares de su propuesta

El programa deportivo de Jeannette Jara está centrado en cuatro ejes: activación barrial, alto rendimiento, deporte laboral y modernización institucional. Todos estos, pensados con una visión de largo plazo.

En el plano territorial, el foco estará en recuperar espacios públicos para la actividad física de niños y jóvenes, apoyar a clubes deportivos rurales y potenciar las multicanchas en desuso. Además, se compromete a fortalecer el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

En paralelo, el alto rendimiento será una prioridad para Jara: se crearán alianzas con universidades para armonizar estudios y deporte, además de impulsar investigación y tecnología en este campo. Una mirada que apunta no sólo a competir, sino a formar una base sólida.

🧑‍💼 Deporte laboral y federaciones modernas: los otros ejes de Jara

Jeannette Jara también quiere que el deporte llegue al lugar de trabajo. En su propuesta se destaca el deporte laboral, que busca impulsar la creación de clubes en empresas y fomentar el movimiento en el día a día, mejorando la salud mental y física.

Otro punto clave será la transformación institucional. Su programa insiste en separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile y reformar la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.