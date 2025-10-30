La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, puso sobre la mesa una de las propuestas más ambiciosas y sensibles para el fútbol chileno: enfrentar de manera integral la violencia en los estadios. Durante una reunión con el Sifup, la exministra de Trabajo aseguró que es hora de recuperar el espíritu familiar de las canchas y de exigir mayor responsabilidad a los clubes.

“Durante dos décadas se han intentado distintas fórmulas, pero los resultados han sido dispares. Hoy la violencia está creciendo de nuevo y eso aleja a las familias”, advirtió la abanderada, quien busca apoyarse en modelos exitosos de países como Inglaterra y España para revertir el problema.

🚨 “Que la familia vuelva al estadio”: el plan de Jeannette Jara contra la violencia

Jara planteó que la clave está en abordar el fenómeno desde una mirada integral, combinando medidas tecnológicas, de gestión y de seguridad pública. Entre sus principales propuestas está reinstalar mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno, los clubes, Carabineros y autoridades del deporte, con el fin de planificar los partidos, definir horarios y evaluar riesgos antes de cada fecha del Campeonato Nacional.

Además, propone incorporar tecnología biométrica en los accesos, un paso que considera crucial para frenar el ingreso de hinchas violentos o personas con antecedentes de incidentes. “Las medidas actuales, basadas en el carnet de identidad, no funcionan. Hay personas que entran con cédulas que no les pertenecen y los encargados de control se sienten amenazados”, explicó.

La candidata también apuntó a los clubes y concesionarias, a quienes les exige asumir su parte de la responsabilidad: “Esto es un deporte, pero para algunos también es un negocio. Y quienes lo explotan tienen que hacerse cargo de las consecuencias”. Según su visión, las instituciones deben liderar la implementación de planes de seguridad efectivos, con cercos perimetrales y control en zonas críticas, para evitar avalanchas u otro tipo de ingresos irregulares.

Para Jara, la presencia o no de Carabineros dentro del estadio es un tema secundario frente a la necesidad de prevenir la violencia antes de que ocurra, reforzando el control en los perímetros externos y aplicando protocolos modernos de vigilancia.

“Queremos que las familias vuelvan a sentirse seguras en los estadios. El fútbol tiene que volver a ser un espacio de encuentro, no de miedo”, afirmó la candidata, dejando claro que la seguridad será una de sus prioridades si llega a La Moneda.

⚽ Separación ANFP y Federación: otra reforma que promete remover estructuras

Más allá del tema de la violencia, Jara también anunció su intención de impulsar la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, replicando un modelo de gestión que ya opera en la mayoría de los países del mundo.

Según explicó, esta medida busca evitar conflictos de interés en el traspaso de jugadores o en la relación entre clubes y la Selección Chilena. “Queremos hacerlo con gradualidad y diálogo, porque creemos que eso es lo que corresponde. Chile no puede seguir siendo una excepción”, señaló.

El plan se enmarca en una propuesta más amplia para modernizar la ley de federaciones deportivas y la de sociedades anónimas, con el fin de mejorar la transparencia, la fiscalización y el manejo financiero del fútbol profesional.