Ni en los triunfos ni en los tropiezos Colo Colo logra escapar de la polémica. En una semana ya cargada de tensiones, un episodio completamente inesperado volvió a sacudir el ambiente albo y desató molestia en el Monumental.

Según reveló ADN Deportes, un error logístico cometido por la ANFP impidió que dos planteles del club pudieran cumplir con sus compromisos deportivos programados para el fin de semana. El insólito fallo, relacionado con la emisión de pasajes aéreos, derivó en que los equipos quedaran varados en Santiago y sus encuentros tuvieran que ser suspendidos y reprogramados.

😱 ¿Qué fue lo que pasó con Colo Colo y la ANFP?

De acuerdo al citado medio, el ente rector del fútbol chileno habría gestionado de forma incorrecta los pasajes hacia el norte: los boletos fueron emitidos en sentido inverso, desde Iquique a Santiago, en lugar del trayecto correcto.

Las delegaciones afectadas —las categorías Proyección (Sub 20) y Sub 18— ya se encontraban en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez cuando descubrieron la equivocación. Ante la imposibilidad de viajar, los planteles debieron regresar al Estadio Monumental sin disputar los duelos ante Deportes Iquique.

⚽ La respuesta de la ANFP tras el error con Colo Colo

Desde la ANFP indicaron que la responsabilidad del error habría sido de la aerolínea Sky Airline, con la que ya se encuentran en contacto para rectificar la compra de los pasajes y definir una nueva fecha de disputa.

Según ADN Deportes, los encuentros entre Colo Colo y Deportes Iquique —tanto de la Proyección como de la Sub 18— fueron reprogramados para el jueves 13 de noviembre.

📊 ¿Cómo marchan las series juveniles de Colo Colo?

Los equipos formativos del “Cacique” se mantienen en posiciones competitivas dentro de sus respectivos torneos:

🧑‍🎓 Proyección (Sub 20): 3° lugar con 23 puntos y dos partidos menos.

3° lugar con 23 puntos y dos partidos menos. ⚽ Sub 18: 6° puesto con 19 unidades.

Ambas escuadras continúan en zona de clasificación, aunque el incidente obligará a reajustar su calendario en la parte final de la temporada.

