Rodrigo Goldberg llegó muy temprano al comando de Jeannette Jara en el centro de Santiago este martes. Se le veía muy motivado y con unas ganas de comenzar a trabajar lo antes posible.

El Polaco tendrá un rol clave en la campaña y presentó el programa de deportes de la candidata de Unidad Por Chile.

En su nuevo rol, Goldberg conversó en exclusiva con Al Aire Libre sobre su llegada al mundo político.

🇵🇱Polaco va sin miedos

Rodrigo Goldberg nunca ha ocultado su posición política. Es más, cada vez que puede habla del tremendo orgullo que tiene de trabajar en radio Cooperativa por el significado histórico de ese medio para el retorno de la democracia en Chile.

Ahora es distinto, tomó partido activamente con la candidata del oficialismo, asumiendo todas las externalidades negativas que esto le puede traer.

“Siempre hay riesgos. Pero cuando uno hace las cosas con sinceridad y honestidad, queriendo lo mejor para el país, no tiene nada de malo. Obviamente, siempre va a generar anticuerpos”, dijo Goldberg a Al Aire Libre.

👷El duro trabajo de modernizar las Sociedades Anónimas Deportivas

Es uno de los ejes del programa de deportes de Jeanette Jara, modernizar las sociedades anónimas deportivas.

Es obvio que esto apunta a mejorar la legislación vigente y, con ello, transparentar quiénes son los dueños de los equipos, de dónde viene el dinero y como emparejar la cancha para los más chicos.

Pero fuera de esta caución siempre quedan afuera Colo Colo y la U de Chile, porque no son Sociedades Anónimas Deportivas.

Sobre este punto, Goldberg fue muy claro: “Ellos siempre (los propietarios de Colo Colo y la U) van dos o tres pasos más adelante que el resto. Cuando va a salir una ley, ya tienen todo estudiado para que nada de que no los arruine. Hay que encontrar la forma legal para darles la pelea, nos resignamos a decir ‘lo que hacen es legal’, pero hay que buscar la forma para que se regulen igual que el resto”.

“Se debe recuperar el sentido de pertenencia en los clubes, que la gente vuelva a sentir que son parte de ese colectivo, saber quienes son los que ponen la plata en los clubes, transparentar todo”, agregó el Polaco.“Hay que reivindicar el rol de los clubes sociales y deportivos. Esto no es solo un negocio y eso hay que entenderlo”, complementó Jeannette Jara.