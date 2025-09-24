La escena de Marcelo Bielsa al borde de la cancha en Calama, explotando con un furioso “¡Estrada, qué carajo te crees!” hacia Marco Estrada, es sin dudas, una de las más recordadas del rosarino al mando de La Roja.

Han pasado quince años desde aquel amistoso de la Roja frente a Zambia y, por primera vez, el propio protagonista decidió contar la historia completa. En diálogo con su excompañero Gonzalo Fierro en el podcast Soy de Fierro, Estrada reconoció que aquella jugada nació de un error técnico, pero también de un contexto muy particular que hasta ahora pocos conocían.

⚽ La confesión de Estrada y la anécdota con Bielsa

“En un partido amistoso, tuve un esguince grado 2 en el empeine y en ese momento no había opción de lesionarse porque eso te decían en las charlas del cuerpo técnico, entonces no querías salir. Así que me infiltraron el empeine y fuimos a jugar a Calama“, comenzó contando el exvolante.

“En una jugada viene un negro (sic) encarando y se me ocurre levantar la pelota, pero no me di cuenta que calzaba como 50 y puntea la pelota y casi fue gol” recordó Estrada, entre carcajadas. Ahí fue cuando Bielsa no aguantó y lo reprendió a todo pulmón.

🙏🏼 Las disculpas de Bielsa a Marco Estrada

El campeón con Montepellier confesó que incluso Gonzalo Jara le advirtió en la cancha que el técnico lo estaba llamando: “Yo miraba para otro lado para no ir, porque la banca estaba justo enfrente”.

Al día siguiente, sin embargo, todo cambió. Bielsa se acercó y le pidió disculpas, explicándole que no sabía que había micrófonos junto a la banca y que la frase había quedado grabada. Desde entonces, el episodio se transformó en motivo de bromas entre los seleccionados.

“Eso debe estar en todos los grupos de WhatsApp, era bullying todos los días”, cerró entre risas Estrada, que hoy atesora el regaño como una simple anécdota.