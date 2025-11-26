El Campeonato Nacional de Futsal volvió a quedar en el ojo del huracán luego del tenso empate 3-3 entre Colo Colo y Coquimbo Unido en el CEO de Ñuñoa. Lo que debería haber sido un duelo vibrante terminó convertido en una confrontación con acusaciones cruzadas y un ambiente lejos de lo deportivo.

El CSD Colo Colo fue el primero en denunciar insultos y hasta amenazas con arma blanca a través de un comunicado. Sin embargo, el cuadro pirata rompió el silencio y entregó su propia versión, apuntando directamente al incumplimiento de una sanción alba y al comportamiento de parte de su delegación.

⚽ Incidentes en futsal Colo Colo vs Coquimbo: la réplica pirata

Coquimbo aseguró que Colo Colo habría violado la sanción que lo obliga a jugar cinco partidos sin público. Según el club aurinegro, en el primer tiempo se constató la presencia de hinchas albos ingresados bajo una supuesta “lista de invitados”. La solicitud para retirarlos, indican, fue rechazada por el delegado de la ANFP.

Pero la denuncia no quedó ahí. El conjunto aurinegro apuntó al entrenador de Colo Colo por incitar la violencia con descalificaciones hacia uno de sus jugadores, situación que, afirman, quedó registrada en la transmisión del partido. Además, el comunicado de los piratas aseguró que “dirigentes insultaron a nuestro arquero de forma humillante y discriminatoria con frases como ‘guatón kl qué te crees, venezolano kl (sic), por nombrar algunos, provenientes de personas que deberían dar el ejemplo, más aún con su público suspendido”.

🟡 Las acusaciones que elevan el conflicto en la ANFP

Coquimbo también denunció insultos discriminatorios dirigidos a su arquero por parte de dirigentes albos, además de la irrupción en la cancha de una funcionaria del Club Social y Deportivo Colo Colo, acción que encendió aún más la tensión post partido.

El cuadro pirata confirmó que llevará estos hechos al Tribunal de Disciplina, presentando pruebas para solicitar una investigación completa sobre la presencia irregular de público, el actuar de funcionarios albos y los hechos de violencia registrados en Ñuñoa.