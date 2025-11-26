Colo Colo encendió las alarmas tras un episodio que, según su propio reporte, puso en riesgo directo la seguridad de jugadores, funcionarios y dirigentes. La denuncia apunta a agresiones físicas, amenazas con un arma blanca y fallas graves de protección durante un compromiso oficial de Futsal, correspondiente a la liguilla por el título.

El caso explotó luego de que el Club Social y Deportivo emitiera un comunicado detallando hechos “de extrema gravedad”, que habrían incluido golpes, insultos, amenazas y una situación que terminó con una integrante de la delegación colocolina constatando lesiones. La polémica ya generó repercusión en la ANFP y Coquimbo Unido, club involucrado en los incidentes.

⚽ ¿Qué fue lo que denunció Colo Colo tras el partido de Futsal ante Coquimbo Unido?

El CSD Colo Colo aseguró que el duelo del lunes 24 de noviembre —válido por la cuarta fecha de la liguilla por el título— se desarrolló en un ambiente cargado de violencia, atribuida a jugadores e hinchas rivales.

En el comunicado se detalla: “La delegación de Colo Colo fue insultada, amenazada y golpeada por parte de integrantes y simpatizantes del club rival”.

El texto también cuestiona directamente a la organización del torneo a cargo de la ANFP: “La ANFP no cumplió con entregar seguridad a todos los participantes del encuentro”.

Según el club albo, la situación se agravó por la presencia de personas no autorizadas, a pesar de que Colo Colo tenía restringido el ingreso de público debido a incidentes anteriores en la misma competencia.

🔥 Hubo amenazas con arma blanca y personas lesionadas según la denuncia

Colo Colo afirma que lo ocurrido trascendió cualquier desorden habitual en el Futsal.

El comunicado describe un hecho crítico: “Dentro de las faltas de seguridad para el desarrollo del encuentro, se registran negligencias especialmente graves, como la presencia de armas blancas por parte de la parcialidad de Coquimbo”.

Y agrega un episodio puntual que encendió todas las alertas: “Uno de los simpatizantes amenazó al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías, con un cuchillo, una vez finalizado el encuentro”.

Respecto a los lesionados, el club informó que la más afectada fue la coordinadora de la rama: “La coordinadora de la rama debió constatar lesiones ante Carabineros y ha requerido atención médica”.

Colo Colo también responsabilizó a Coquimbo Unido por el ingreso de las personas involucradas: “El único modo de ingresar era mediante invitación, por lo que también deben hacerse responsables de las personas que ingresaron y fueron parte de los insultos, amenazas y golpes hacia nuestra delegación”.

La denuncia incluye un último reparo, apuntando nuevamente al ente rector del torneo: “La ANFP no contó con el personal suficiente ni adecuado para poder defender a nuestra delegación de las agresiones”.

📌 En resumen

Colo Colo denunció agresiones, insultos y amenazas durante un duelo de Futsal ante Coquimbo Unido.

Un hincha rival habría amenazado con un cuchillo al capitán Bastián Farías.

La coordinadora de la rama del Cacique terminó con lesiones constatadas.

Coquimbo Unido es apuntado por el ingreso de personas no autorizadas.

La ANFP fue criticada por fallas graves en la seguridad del encuentro.

