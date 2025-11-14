El caso que sacudió al fútbol chileno vuelve a instalarse en la agenda judicial. El 10 de abril de 2025, en la previa del duelo entre Colo Colo vs Fortaleza por Copa Libertadores, una avalancha humana y el colapso de una reja terminaron en la muerte de dos jóvenes hinchas: Milan Liem y Martina Pérez. Lo que en un inicio fue catalogado como un accidente asociado al caos previo al partido, hoy se reconfigura tras una intensa investigación fiscal.

La Fiscalía Oriente confirmó que formalizará a dos funcionarios de Carabineros —el sargento que manejaba el carro blindado Sancar y el capitán que lideraba la patrulla—, luego de reunir antecedentes que, según el Ministerio Público, podrían configurar apremios ilegítimos agravados por homicidio. Se abre así un capítulo que podría marcar precedentes en la responsabilidad policial durante operativos en recintos deportivos.

🔎 Formalización de dos carabineros en el caso Monumental

Tras siete meses de peritajes, reconstrucciones y análisis técnicos, la Fiscalía Oriente decidió avanzar penalmente contra los dos uniformados involucrados en el operativo.

De acuerdo con Chilevisión, el fiscal Jorge Reyes solicitará imputarles “apremios ilegítimos agravados por homicidio”.

Ambos ya fueron notificados personalmente y deberán presentarse el 9 de diciembre a las 11:00 horas. De no hacerlo, el tribunal podría ordenar su conducción.

🎥 La cámara corporal que cambió el curso de la investigación

La indagatoria incluyó revisión de cámaras corporales, informes tanatológicos, análisis planimétricos y declaraciones de testigos. Dentro de ese material, un registro destacó por encima del resto: una cámara corporal divulgada en un reportaje televisivo, que respaldaría la versión de una funcionaria presente en el lugar.

Según su testimonio, el carro policial habría tenido un rol directo en el aplastamiento de la estructura que terminó provocando la muerte de las víctimas. El registro audiovisual permitió contrastar trayectorias, tiempos y desplazamientos, transformándose en elemento central del expediente.

📅 ¿Qué ocurrió el 10 de abril en el Estadio Monumental, en la previa al Colo Colo vs Fortaleza?

Minutos antes del duelo ante Fortaleza, una gran cantidad de hinchas presionó una reja perimetral en uno de los accesos. El empuje generó una avalancha humana, dejando atrapados a Milan Liem y Martina Pérez bajo la estructura metálica.

Según los antecedentes entregados en la época: “Se produjo una avalancha humana y ambas personas quedaron atrapadas bajo una reja, la cual fue aplastada por un carro lanzagua de Carabineros”.

La combinación entre el colapso de la reja y el avance del vehículo policial terminó provocando la tragedia que hoy sigue en investigación.

⚖️ ¿Qué se espera del proceso judicial y cuáles podrían ser las consecuencias?

La audiencia del 9 de diciembre marcará un punto decisivo en la causa. Tras la formalización, el tribunal deberá evaluar medidas cautelares y determinar la ruta procesal hacia un eventual juicio.

El caso podría redefinir protocolos sobre uso de carros tácticos en eventos masivos y establecer criterios de responsabilidad penal en operativos deportivos, especialmente en situaciones de aglomeración.

