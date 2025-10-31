La fiesta más esperada del puerto podría tener un ausente ilustre. Mientras Coquimbo Unido roza su primer título nacional, el nombre de Los Viking’s 5 —símbolo musical de la identidad coquimbana— quedó en el centro de la polémica.

El grupo que hizo famosa la frase “De Coquimbo soy y vengo cantando” corre riesgo de no ser parte de la celebración en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Todo, por un conflicto que mezcla fútbol, lealtades y redes sociales.

🎶 De Coquimbo soy: el veto que golpea a Los Viking’s 5

Según reconoció Pablo Morales, gerente general del club, la directiva no contempla a Los Viking’s 5 en los festejos oficiales. “Queremos que estén quienes siempre creyeron en este proyecto”, explicó en radio San Bartolomé. Las palabras no dejaron espacio a dudas: la agrupación fue vetada por sus declaraciones a favor del extécnico Fernando “Nano” Díaz.

El propio vocalista del conjunto, Pedro Barraza, declaró como testigo en la demanda que el exentrenador interpuso contra Coquimbo Unido, algo que no cayó bien en la interna del club. Desde entonces, las publicaciones en redes sociales del grupo fueron observadas con lupa.

⚽ Los posteos que encendieron la polémica

En la cuenta oficial de la banda, aparecieron mensajes que apuntaban directamente a la dirigencia. “No tenemos técnico. Coquimbo se merece un DT de la categoría del Nano Díaz”, escribieron. En otro post, fueron más duros: “Todos sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Le sacaron el oro al equipo y trajeron lata”.

Así, en medio de la ilusión por levantar el primer trofeo nacional, la hinchada pirata enfrenta una grieta inesperada: la música que siempre los acompañó podría no sonar en su noche más gloriosa.