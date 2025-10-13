El panorama de Deportes Iquique va de mal en peor. El equipo que durante todo este 2025 ha luchado contra viento y marea por mantenerse en Primera División, acaba de recibir el golpe más duro: Fernando “Nano” Díaz presentó su renuncia como entrenador, según la información del periodista César Luis Merlo.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el norte. Los Dragones Celestes no sólo están últimos con apenas 14 puntos, sino que ahora se quedan sin el capitán de su barco a sólo días del crucial duelo contra O’Higgins por la fecha 24.

🚨Fernando Díaz dejó de ser el entrenador de Deportes Iquique.

*️⃣El 🇨🇱, de 63 años, ya le presentó la renuncia a la directiva. pic.twitter.com/GAjqPpNTw9 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 13, 2025

🐉 Nano Díaz abandona el barco: crisis total en los Dragones

La decisión del experimentado técnico no sorprende a quienes han seguido de cerca el calvario iquiqueño. Con una diferencia de gol de -26 y siendo el colista absoluto, los números no mienten: esta ha sido una campaña para el olvido. Nano Díaz, que llegó con la misión de salvar al equipo del descenso, finalmente tiró la toalla ante una situación que parece imposible de revertir.​

Díaz, quien en junio había descartado categóricamente renunciar al cargo diciendo que “estas situaciones las he vivido muchas veces en mi carrera y peores que estas”, finalmente sucumbió ante la presión. La realidad es aplastante: Iquique suma solo 3 victorias en 23 partidos y tiene la defensa más batida del torneo con 49 goles en contra.​

⚡ La carrera desesperada contra el tiempo y la tabla

Con 7 fechas por delante y una distancia de 4 puntos con Deportes Limache, las matemáticas son crueles, pero no imposibles. Los nortinos necesitan un milagro deportivo que ahora deberán buscar con un nuevo timonel.

Iquique tiene que recibir a O’Higgins este viernes 17 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones, un duelo que demostrará si la salida de Díaz sirvió para descomprimir, o si seguirá profundizando la crisis en las huestes nortinas.