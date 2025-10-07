Un momento muy difícil vive Deportes Iquique: A los malos resultados de la temporada y al pésimo comportamiento de un grupo de barristas, se suma un conflicto interno de la dirigencia con el DT Fernando Díaz.

El Nano aseguró hace algunos días en Bolavip que fanáticos de los Dragones Celestes irrumpieron en el entrenamiento del equipo y “agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, aunque esta versión fue desmentida por un importante dirigente del club.

🗣️ Vicepresidente de Iquique desmiente a Fernando Díaz

El vicepresidente de Deportes Iquique, Jorge Fistonic, dijo en Radio Paulina: “Fue gente al entrenamiento del equipo, pero no hubo violencia”.

“Nunca ha existido violencia ni un riesgo físico para nuestros jugadores. Tal vez no compartimos la forma, pero cuando la gente ha ido no hubo violencia”, añadió, aunque su versión queda sin fundamento si tomamos en cuenta la invasión de barristas en el recordado duelo ante Unión Española.

“Ese tema fue con una persona. No fue con la barra ni la hinchada. Fue una persona equis contra otra. Es algo que se está investigando en Fiscalía”, sentenció.

