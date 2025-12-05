Cobreloa vuelve a estar en el foco de la polémica por motivos extradeportivos y, particularmente, judiciales. Esto debido a que el Ministerio de Justicia acusa que un reciente expresidente del club asumió de forma irregular.

La situación también fue advertida en una asamblea de socios de la institución, lo que llega a complicar de sobremanera a un equipo que está en plena lucha por volver a la Primera División, en la final de la Liguilla de Ascenso 2025 contra Deportes Concepción.

🧐 Expresidente de Cobreloa asumió de forma irregular: detalles de la grave falta

Según dio a conocer el medio Contrapoder, un informe del Ministerio de Justicia indica que Marcelo Pérez llegó de forma ilícita al poder en Cobreloa, lo que fue refrendado por un acta de los socios y socias del club.

La explicación es que Pérez firmó una escritura pública para asumir en Cobreloa en 2022, en circunstancias de que aún estaba en ejercicio del presidente anterior, Fernando Ramírez. De hecho, Pérez comienza en la práctica su mandato en 2023, cuando la institución removió a Ramírez.

Incluso en un oficio del Instituto Nacional del Deporte donde informó a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, indicó que Pérez asumió en diciembre 2021, mientras que su llegada oficial al cargo fue en abril de 2023, por lo que también se investiga una responsabilidad del IND a la hora de traspasar esta información.

Cabe destacar que actualmente Marcelo Pérez ya no es presidente de Cobreloa, ya que a fines de 2024 asumió Harry Robledo.

🤦🏻‍♂️ Otra vez Cobreloa en un escándalo extradeportivo

Hace algunos años están ocurriendo situaciones extradeportivas en Cobreloa: hace unos años un grupo de excadetes del club fueron denunciados por violación por parte de una joven, quien acusó que el hecho ocurrió en 2021.

Años después fueron formalizados y puestos en prisión preventiva, aunque hace meses algunos de ellos fueron dejados en libertad.

