Johnny Herrera no olvida un histórico cruce en un Superclásico. El exarquero de Universidad de Chile revivió uno de los episodios más tensos de su carrera: su recordado encontrón con Jorge Valdivia en el Superclásico del Apertura 2005, un duelo que terminó igualado 1-1, pero que dejó coletazos por años.

En conversación con Fernando Solabarrieta, el Samurái Azul reveló cómo fue aquel momento con lujo de detalles y lanzó una frase que sorprendió a muchos.

⚽ Johnny Herrera y su pelea con Jorge Valdivia en el Superclásico

“Cuando Ángel Carreño me hace el gol, pasa Valdivia y me dice: ‘gol, conche…’. Yo llego y lo agarro de la oreja, le doy un zamarreo y le digo: ‘¿cómo qué gol, recon…’. Luego lo suelto. Y ahí queda la grande, se fue expulsado él y también me expulsaron a mí”, recordó Herrera entre risas.

El exportero fue suspendido por siete partidos, mientras que al Mago Valdivia le dieron ocho. Sin embargo, lo que vino después fue lo que más llamó la atención: “Estoy tan arrepentido de no haberle puesto un combo en el hocico, como corresponde. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho un poquito más, si la sanción iba a ser la misma”.