Universidad de Chile ya piensa en el 2026 y uno de los temas que más inquieta en la interna es el arco. Con la inminente salida de Cristopher Toselli por su retiro, en Azul Azul buscan un competidor de nivel para Gabriel Castellón, quien se consolidó en la temporada pero necesita respaldo.

Uno de los nombres que ronda es el de Gabriel Arias, actual suplente en Racing Club, aunque no todos lo ven como la mejor opción. De hecho, Johnny Herrera, voz autorizada en el mundo azul, fue tajante al señalar en el programa Todos Somos Técnicos que preferiría otro perfil para el puesto.

🧤 Johnny Herrera quiere a Sebastián Pérez en la U

El histórico arquero de la U no dudó al momento de dar su candidato: “Por cuestión de gusto y si se va Toselli, yo traigo a Sebastián Pérez para que pelee el puesto con Gabriel Castellón”, lanzó Herrera, dejando clara su preferencia.

Además, destacó las cualidades del Zanahoria: “Donde jugó rindió y donde jugó fue campeón. Para mí, por lejos, es más arquero que Gabriel Arias”.

📊 Los números del Zanahoria Pérez

Pérez, figura en Palestino, ha sido uno de los porteros más regulares del torneo.

23 partidos

21 goles en contra

8 partidos con arco en cero

3 tarjetas amarillas

Para Herrera, su experiencia y constancia lo convierten en la mejor carta para custodiar el arco azul en el nuevo proyecto de Universidad de Chile.