El fútbol chileno se enfrenta a un nuevo e inesperado conflicto que ha encendido la polémica. Provincial Osorno denunció que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) se negó a otorgar cobertura por accidente laboral a Frank Valenzuela, su joven delantero de 23 años, tras sufrir una grave lesión en pleno partido.

El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, durante la victoria 2-0 contra Provincial Ovalle por la Liga 2D. A los 17 minutos, Valenzuela cayó tras ejecutar una jugada y sufrió un dolor intenso en su rodilla, obligando su retiro inmediato del campo. La posterior resonancia magnética confirmó el peor escenario: rotura completa del ligamento cruzado anterior y daño complejo del menisco.

⚡ La denuncia de Provincial Osorno

Según el club, la ACHS notificó el 27 de agosto que la lesión no sería considerada accidente laboral, manteniendo la negativa el 9 de septiembre pese a los descargos presentados. “Es humanamente imposible que un jugador con una rotura previa haya podido disputar minutos de un partido profesional”, señalaron desde el club, calificando la decisión de “arbitraria e injusta”.

El comunicado del club también cuestionó la falta de evaluación por un especialista traumatólogo antes de la decisión de la ACHS y advierte que buscará todas las acciones legales y administrativas necesarias para restituir los derechos de Valenzuela. “Asesoraremos jurídicamente al jugador y presentaremos las medidas de protección correspondientes”, añadió Provincial Osorno, dejando claro que no se quedarán de brazos cruzados ante la situación.

Comunicado de Provincial Osorno ante la decisión de la ACHS que determinó que la lesión de nuestro jugador Frank Valenzuela no constituye un accidente de trabajo, no aplicando ninguna cobertura en su caso pic.twitter.com/5V4y2GCQZ9 — Deportes Provincial Osorno (@CDDPOsorno) September 23, 2025

🏟 Implicancias para el fútbol profesional

Este caso abre un debate crucial sobre la seguridad laboral en el fútbol chileno, especialmente para jugadores jóvenes y en ligas de menor categoría, donde la cobertura médica y legal a veces queda en entredicho.

La resolución final de la ACHS y las acciones legales de Provincial Osorno marcarán un precedente importante para el fútbol nacional.