El fútbol chileno se enfrenta a un nuevo e inesperado conflicto que ha encendido la polémica. Provincial Osorno denunció que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) se negó a otorgar cobertura por accidente laboral a Frank Valenzuela, su joven delantero de 23 años, tras sufrir una grave lesión en pleno partido.
El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, durante la victoria 2-0 contra Provincial Ovalle por la Liga 2D. A los 17 minutos, Valenzuela cayó tras ejecutar una jugada y sufrió un dolor intenso en su rodilla, obligando su retiro inmediato del campo. La posterior resonancia magnética confirmó el peor escenario: rotura completa del ligamento cruzado anterior y daño complejo del menisco.
⚡ La denuncia de Provincial Osorno
Según el club, la ACHS notificó el 27 de agosto que la lesión no sería considerada accidente laboral, manteniendo la negativa el 9 de septiembre pese a los descargos presentados. “Es humanamente imposible que un jugador con una rotura previa haya podido disputar minutos de un partido profesional”, señalaron desde el club, calificando la decisión de “arbitraria e injusta”.
El comunicado del club también cuestionó la falta de evaluación por un especialista traumatólogo antes de la decisión de la ACHS y advierte que buscará todas las acciones legales y administrativas necesarias para restituir los derechos de Valenzuela. “Asesoraremos jurídicamente al jugador y presentaremos las medidas de protección correspondientes”, añadió Provincial Osorno, dejando claro que no se quedarán de brazos cruzados ante la situación.
🏟 Implicancias para el fútbol profesional
Este caso abre un debate crucial sobre la seguridad laboral en el fútbol chileno, especialmente para jugadores jóvenes y en ligas de menor categoría, donde la cobertura médica y legal a veces queda en entredicho.
La resolución final de la ACHS y las acciones legales de Provincial Osorno marcarán un precedente importante para el fútbol nacional.