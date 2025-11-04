Con el Claro Arena de fondo, se presentó el nuevo gimnasio de la U Católica, un espacio diseñado para elevar el estándar de preparación física de los jugadores y jugadoras de los equipos profesionales de la UC.

La inauguración, realizada en conjunto con la cadena de gimnasios Smart Fit, está enmarcada en una alianza estratégica que refuerza el compromiso de ambas instituciones con el deporte de alto rendimiento.

💪El gimnasio de última generación de la U Católica

El nuevo gimnacio de los Cruzados, ubicado dentro del Complejo de Fútbol Raimundo Tupper Lyon, fue diseñado con tecnología y equipamiento de última generación, orientada al desarrollo integral de los deportistas. Máquinas de peso integrado y cardio de última línea, zonas funcionales para trabajos de potencia y agilidad, además de áreas destinadas al peso libre y al estiramiento que ya se encuentra a disposición de los elencos del club.

El nuevo gimnasio fue inaugurado por los jugadores de la UC / Foto cedida

Juan Tagle, presidente de Cruzados, destacó que “el gimnasio es una muestra concreta de nuestra búsqueda constante de la excelencia en la infraestructura que tenemos en Cruzados. Hace poco fue el Claro Arena, y ahora, gracias a esta alianza con Smart Fit, ponemos a disposición de nuestros planteles masculinos, femeninos y formativos un espacio de primer nivel y tecnología de punta para potenciar su preparación física y rendimiento. Es un paso más en nuestro compromiso de dotarnos de herramientas para seguir en el más alto nivel”.

📅¿Cuándo vuelve a juega la UC?

Los equipos masculinos y femeninos de la U Católica ya están haciendo uso de este espacio, preparandose con ejercicios de fuerza para sus proximos desafíos.

Los Cruzados volverán a la competencia el próximo sábado 8 de noviembre, visitando a Deportes La Serena.Ese mismo día, el equipo femenino de la UC jugará frente a Coquimbo Unido por la revancha de los cuartos de final del Campeonato Nacional.