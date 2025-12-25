Los jugadores de Colo Colo vivieron una linda Navidad, ocasión que les permite relajarse junto a sus familias pensando en una exigente temporada 2026 en la que tienen la obligación de pelear los primeros puestos del Campeonato Nacional y por los títulos de la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Varios futbolistas compartieron en sus redes sociales los festejos, generando varias reacciones entre los hinchas, los que también esperan que este período de descanso sea un impulso para que los futbolistas vuelvan a su mejor nivel el próximo año.

🎄 La celebración navideña de los jugadores de Colo Colo

Uno de los que compartió registros sobre su celebración navideña es Arturo Vidal: el King subió fotografías junto a su novia Sonia Isaza y sus hijos. En esa línea, sorprende el gran crecimiento que ha tenido su hijo Alonso, a quien conocemos en redes sociales desde pequeño y ahora es un gran adolescente.

Otros que celebraron fueron Lucas Cepeda y Javier Correa. En el caso del argentino claramente en un viaje fuera del país, en el que aparece delante de un árbol de Navidad con su esposa e hijos.

Finalmente una linda iniciativa de Colo Colo fue salir a las calles de Santiago a compartir con personas y entregarle regalos. Además, algunos funcionarios se vistieron de Viejito Pascuero con el afán de entregarle una alegría a quienes circulaban. En las redes sociales del Cacique publicaron fotografías en Plaza de Armas y algunas arterias cercanas a estadio Monumental.

🥳🎂 Fernando Ortiz celebra su cumpleaños como DT de Colo Colo

Junto con esto, el entrenador Fernando Ortiz celebra su cumpleaños justamente este 25 de diciembre, el primero como DT de Colo Colo. El club saludó al estratega en sus canales oficiales y el propio Ortiz compartió en sus historias de Instagram saludos de sus seres queridos.

