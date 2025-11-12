La cantante británica-albanesa Dua Lipa es furor en estos días por sus dos presentaciones en Chile, en un estadio Nacional repleto, conciertos en los que la artista no solo ha mostrado su gran capacidad musical, sino que también un carisma pocas veces visto, tanto en el escenario como bajo éste.

En medio de todo esto, la compositora recibió de regalo la camiseta de Colo Colo y lo que más llamó la atención fue su sorprendente reacción al tenerla en sus manos, siendo registrado el momento.

😱 La reacción de Dua Lipa al recibir la camiseta de Colo Colo

El regalo llegó por parte de Princesa Alba, reconocida cantante y figura de la televisión en Chile, quien además es famosa por su fanatismo por Colo Colo, desde donde viene su nombre artístico.

Fue ella quien aprovechó su condición de telonera de los shows y le entregó dos modelos de camisetas del Cacique a Dua Lipa, una de ellas del Centenario del club, las que tienen el nombre de la artista europea en la espalda.

La reacción de Dua Lipa fue de impresión y expresando: “Oh Dios mío, es increíble. Me encanta, con todos los pequeños diamantes. Muchas gracias, está genial”. Por supuesto que esto hizo estallar las redes sociales, con los hinchas albos felices por esta situación.

🇦🇷 Dua Lipa también recibió camisetas en Argentina

En Argentina se pelearon por darle camisetas a Dua Lipa, ya que primeramente fue River Plate quien le hizo llegar la Banda Sangre a la artista, a través de su vicepresidente Ignacio Villarroel.

No obstante, en La Bombonera y a propósito de la presencia de la cantante en el Superclásico del fútbol argentino, Juan Román Riquelme le entregó de obsequio una camiseta de Boca Juniors.

En ese partido, Dua Lipa también lució una camiseta de la Selección Argentina, dando cuenta de su gusto y conocimiento del fútbol, incluso lejos de su natal Reino Unido.

📲 Todas las informaciones de Colo Colo, del deporte nacional y las curiosidades relacionadas las puedes encontrar al seguir e ingresar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.