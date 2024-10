"Está hecha mierda": Carlos Caszely realizó lapidario análisis de La Roja y opinó sobre la continuidad de Gareca

La leyenda del fútbol chileno Carlos Humberto Caszely hizo un lapidario análisis sobre la Selección Chilena, con fuertes palabras sobre su momento en las Clasificatorias para el Mundial 2026, en las que está última.

El Chino también opinó de la continuidad de Ricardo Gareca en el equipo, la que está asegurada, al menos, hasta los duelos de noviembre contra Perú y Venezuela.

El análisis de Carlos Caszely sobre la Selección Chilena

En diálogo con Radio Cooperativa, Caszely señaló: "Es una selección que está hecha mierda, es una selección que los jugadores entran a la cancha con la cara abajo, una selección que desde que se fue Bielsa viene de tumbo en tumbo, desde que se fue Harold Mayne-Nicholls de la Federación que viene de tumbo en tumbo".

"Se hicieron todos dueños y votan los dueños de los equipos, y todo eso te lleva a que estemos sumidos en la tristeza futbolística. Cuando la cabeza es mala viene todo malo para abajo".

"Hoy día como está no tiene ningún arreglo, ninguno. No hay que olvidarse que el próximo partido es con Perú, el Clásico del Pacífico, Perú nos va a ganar, bueno hay que dejar una ventanita abierta por si gana o empata... Además viene el síndrome del último, que te hace entrar con unas dudas enormes para el próximo partido".

También habló sobre la continuidad de Gareca: "El capitán tiene que hundirse con el equipo o sacar el barco a flote. ¿Para qué van a echar a Gareca, para pagar una plata que no tienen? Porque la Federación no tiene plata. Segundo, el que venga va a decir: 'Yo encontré un equipo hecho mierda, encontré un equipo desmotivado' y va a hacer lo mismo, entonces no tiene razón de ser. Que se hunda con el barco o lo saque a flote, se acabó. No hay otra".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile vuelve a jugar el viernes 15 de noviembre ante Perú a las 22:30 horass, compromiso que se llevará a cabo en Lima.

Después recibirá a Venezuela el martes 19 a las 21:00 horas en el Estadio Nacional.