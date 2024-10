Una buena y una mala: Espectacular triunfo de Alejandro Tabilo, mientras Nicolás Jarry sucumbió en ATP 500 de Basilea

En la primera jornada del ATP 500 de Basilea, Alejandro Tabilo (21°) se lució con una victoria impresionante, mientras que Nicolás Jarry (34°) no logró encontrar su juego y se despidió rápidamente. Un día de contrastes para el tenis chileno.

Tabilo fue el primero en entrar en acción, enfrentando al exnúmero 3 del mundo, Marin Cilic. En un emocionante partido de 2 horas y 8 minutos, el chileno ganó en dos sets, ambos en tie break, con marcadores de 7-6 (4) y 7-6 (2).

A lob of the highest order ⭐️



Alejandro Tabilo, that is SENSATIONAL! #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/UtHWytzUtR