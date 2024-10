¡Por Fin! Nicolás Jarry volvió a la victoria y avanzó en Estocolmo, con un polémico punto final

Nicolás Jarry (34º) tuvo su momento cumbre de la temporada en el Masters 1000 de Roma en mayo pasado cuando alcanzó la final del histórico torneo de arcilla y justo en la antesala del Grand Slam de Roland Garros que hacía albergar optimismo.

Sin embargo, luego de ello cayó en una racha negativa, que con esta victoria en Estocolmo comienza a enrielar.

Desde lo hecho en el Foro Itálico, y que le significó alcanzar el lugar 16º, el mejor ranking de su carrera, han pasado diez torneos, y solo en ATP 250 de Chengdú pudo ganar en su estreno cuando derrotó al eslovaco Lukas Klein (132º), única victoria desde el 4 de mayo, y luego de la cual pasaron dolorosas derrotas como en al Abierto de Francia, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open.

Jarry y un feliz estreno en Estocolomo

El Príncipe debutó en el ATP 250 de Suecia con el tenista local Elias Ymer (252º), quien recibió una invitación y ante quien ya tenía una victoria anterior en el marco de la Copa Davis el 2023. No obstante, fiel a su estilo Nicolás Jarry debió bregar en demasía para imponerse, ya que perdió el primer set por 6-2.

Pero el ánimo de la segunda raqueta de Chile no se vio disminuido, y batalló por torcer el destino del partido. Logró la segunda manga por 6-4, forzando el tercer episodio, el cual fue en extremo disputado, tanto que debieron llegar al Tie Break, y allí prosiguió lo ajustado del pleito, aunque Jarry logró sacar la ventaja definitiva al ganar por 9-7 el desempate luego de dos horas y 26 minutos, y al fin alzarse victorioso, con un polémico punto, ya que en la red definió el match, pero Ymer reclamó que no deía validarse por una falta, pero el Príncipe le explicó que no tocó red ni su zona en la disputa de la pelota.

En la segunda ronda el rival de Nicolás Jarry será el serbio Miomir Kecmanovic (55º), frente al cual existe como antecedente una victoria del nuestro en el abierto de Australia, y que se espera pueda replicarse, para que repunte en un año que parecía auspicioso, pero entro en una zona negativa en los últimos cinco meses.