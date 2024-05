Gracias Nico: Jarry chocó ante un PERFECTO Zverev y se quedó sin el título en Roma

Nicolás Jarry (24° ATP) tuvo dos semanas extraordinarias en Roma, jugó un gran tenis y pudo dejar en el camino a Matteo Arnaldi, Stefano Napolitano, Alexandre Müller, Stéfanos Tsitsipás y Tommy Paul.

En la final se midió ante el número 5° del mundo, Alexander Zverev, y jugó un duelo de dientes apretados.

El primer set fue muy parejo. Jarry trataba de controlar a un inspirado Zverev, quien no sólo falló un punto con su primer servicio en la primera manga.

Mientras el alemán ganaba con facilidad sus servicios, el chileno debía trabajar muchísimo más, así llegaron al décimo game.

Nicolás Jarry tenía su servicio y la obligación de ganar el juego para ganar el partido. Ahí apretó un poco más Zverev y forzó muchos errores del chileno consiguiendo el quiebre y ganar el parcial por 6-4.

Halfway there 🤩 @AlexZverev takes the opener 6-4 vs Jarry in Roma! #IBI24 pic.twitter.com/8bsOJBfmWy

El segundo set fue un espejo, la diferencia estuvo en que Zverev se sentía más confiado y tenía más autoridad en cada juego.

En el décimo game el alemán tuvo dos match point, pero Jarry pudo salvarlos y estirar el juego un poco más. La situación se repitió en el duodécimo juego y ahí Zverev no dejó pasar la oportunidad y ganó el partido por 6-4 y 7-5.

Sascha conquers Rome again! 🏆@alexzverev defeats Jarry 6-4 7-5 to claim his second @InteBNLdItalia trophy and sixth Masters 1000 title!#IBI24 pic.twitter.com/zwLv9qdShc